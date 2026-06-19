Forbes: SpaceX потерял $600 млрд на падении акций после сделки с Cursor
Стоимость акций компании SpaceX 18 июня упала ниже $179, при этом 16 июня их цена достигала $225. Как сообщает Forbes, в результате компания снизила свою капитализацию на $620 млрд, с $2,99 трлн до $2,37 трлн.
Падение акций SpaceX сократило состояние генерального директора Илона Маска на $67,8 млрд, до примерно $1,2 трлн. По данным Forbes, на снижение цены акций повлияла сделка по приобретению стартапа Cursor, занимающегося разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта. Сделка на $60 млрд была полностью оплачена акциями SpaceX и вызвала опасения у аналитиков из-за размывания доли инвесторов.
О приобретении Cursor SpaceX сообщила 16 июня. Сделка должна быть закрыта в третьем квартале этого года. После этого Cursor окажется в полной собственности SpaceX и станет ее дочерней компанией. О планах приобретения стартапа SpaceX стало известно в конце апреля.
12 июня SpaceX провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене $135 за акцию. Начальная оценка стоимости компании составила $1,77 трлн. Благодаря этому SpaceX смогла привлечь финансирование в размере $75 млрд. После IPO SpaceX Илон Маск стал первым триллионером в мире. Спустя два дня капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн.
Падение акций SpaceX после объявленной сделки по приобретению Cursor является частью более широкой тенденции на рынке технологических компаний, где инвесторы проявляют опасения по поводу их переоценки и отсутствия быстрой конвертации капитальных расходов в выручку. Например, ранее, в ноябре 2025 года, из-за подобных опасений акции Oracle упали на 11%, а ее сооснователь Ларри Эллисон потерял $24,9 млрд. В том же месяце технологический индекс NASDAQ снизился на 2,3%, а S&P 500 и Dow Jones — примерно на 1,7% из-за падения акций таких компаний, как Nvidia, Alphabet, Amazon и Microsoft.
SpaceX вышла на IPO 12 июня 2026 года с оценкой в $1,77 трлн, что стало одним из крупнейших публичных размещений в истории. При этом еще в первом квартале 2026 года компания имела операционный убыток в $1,9 млрд, а за весь 2025 год чистый убыток составил почти $5 млрд при выручке $18,7 млрд. Основной доход SpaceX приносят запуски ракет и спутниковый интернет Starlink. Аналитики отмечали, что интерес инвесторов к IPO во многом подогревался личностью Илона Маска и его амбициозными проектами, а не всегда текущими финансовыми показателями компании. При этом IPO SpaceX считается важным индикатором для будущего выхода на рынок других ИИ-компаний, таких как Anthropic и OpenAI.