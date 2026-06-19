Forbes: SpaceX потерял $600 млрд на падении акций после сделки с Cursor

Стоимость акций компании SpaceX 18 июня упала ниже $179, при этом 16 июня их цена достигала $225. Как сообщает Forbes, в результате компания снизила свою капитализацию на $620 млрд, с $2,99 трлн до $2,37 трлн.

Падение акций SpaceX сократило состояние генерального директора Илона Маска на $67,8 млрд, до примерно $1,2 трлн. По данным Forbes, на снижение цены акций повлияла сделка по приобретению стартапа Cursor, занимающегося разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта. Сделка на $60 млрд была полностью оплачена акциями SpaceX и вызвала опасения у аналитиков из-за размывания доли инвесторов.

О приобретении Cursor SpaceX сообщила 16 июня. Сделка должна быть закрыта в третьем квартале этого года. После этого Cursor окажется в полной собственности SpaceX и станет ее дочерней компанией. О планах приобретения стартапа SpaceX стало известно в конце апреля.

12 июня SpaceX провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене $135 за акцию. Начальная оценка стоимости компании составила $1,77 трлн. Благодаря этому SpaceX смогла привлечь финансирование в размере $75 млрд. После IPO SpaceX Илон Маск стал первым триллионером в мире. Спустя два дня капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн.

Влад Никифоров