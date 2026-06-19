Ушаков: Путин пока не планировал созваниваться с Мадьяром
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Петера Мадьяра пока не планируется. Об этом «РИА Новости» рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
При этом господин Ушаков отметил, что контакты между двумя странами осуществляются. «Конечно есть (контакты.— “Ъ”), у нас работает посольство в Будапеште, у них - посольство в Москве. Постоянно контакты проходят»,— сказал господин Ушаков.
Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», победил на парламентских выборах в Венгрии в апреле. Владимир Путин не поздравлял господина Мадьяра с победой, поскольку Венгрия отнесена к категории недружественных стран, отмечали в Кремле. Венгерский премьер заявлял, что примет звонок от Владимира Путина, если он поступит, однако сам инициировать контакт не намерен. Российская сторона планирует выстраивать отношения с новым руководством Венгрии после того, как поймет, «какова будет генеральная линия» страны.
Предыдущий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в отличие от Петера Мадьяра, регулярно проводил телефонные переговоры и встречи с Владимиром Путиным. Их контакты включали обсуждения ситуации на Украине, энергетического сотрудничества, поставок российских энергоносителей и двустороннего взаимодействия. Орбан неоднократно выступал с предложениями о посредничестве в урегулировании российско-украинского конфликта и был готов предоставить площадку в Будапеште для саммитов с участием России и США.
Венгрия, как член ЕС и НАТО, занимает особую позицию, отстаивая свои национальные интересы, что вызывало уважение Владимира Путина. В ноябре 2025 года Виктор Орбан проводил переговоры с российским президентом в Москве, где обсуждались вопросы энергетической безопасности и урегулирования конфликта. Эти переговоры Орбан назвал успешными, особо подчеркнув надежность энергоснабжения Венгрии.