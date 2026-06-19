Ушаков: Путин пока не планировал созваниваться с Мадьяром

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Петера Мадьяра пока не планируется. Об этом «РИА Новости» рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

При этом господин Ушаков отметил, что контакты между двумя странами осуществляются. «Конечно есть (контакты.— “Ъ”), у нас работает посольство в Будапеште, у них - посольство в Москве. Постоянно контакты проходят»,— сказал господин Ушаков.

Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», победил на парламентских выборах в Венгрии в апреле. Владимир Путин не поздравлял господина Мадьяра с победой, поскольку Венгрия отнесена к категории недружественных стран, отмечали в Кремле. Венгерский премьер заявлял, что примет звонок от Владимира Путина, если он поступит, однако сам инициировать контакт не намерен. Российская сторона планирует выстраивать отношения с новым руководством Венгрии после того, как поймет, «какова будет генеральная линия» страны.