«Кузбасс Тракцентр» выиграл конкурс на поставку автобусов Барнаулу

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула подвел итоги аукциона на поставку 20 автобусов большого класса. Договор на сумму более 281,8 млн руб. заключен с ООО «Кузбасс Тракцентр» (КТЦ). Начальная стоимость контракта составляла 318 млн руб., снижение составило 11%, или 36 млн руб.

Всего на участие в конкурсе поступили две заявки, второй участник предложил выполнить условия контракта по аналогичной стоимости — 281,8 млн руб.

Автобусы, как следует из техзадания, должны быть выпущены не ранее 2025 года. В каждом транспортном средстве предусмотрено 26 посадочных мест. Общая пассажировместимость должна составлять не менее 96 человек, а длина транспортных средств — не превышать 12,4 м. Составы будут производства заводов «НефАЗ».

Поставка транспорта должна быть завершена до 1 октября 2026 года. Закупка была осуществлена с использованием средств городского бюджета.

ООО КТЦ зарегистрировано в Кемеровской области в 2021 году. Компания работает в сфере торговли автотранспортными средствами. Предприятием владеют Руслан Зиатдинов (70% доли) и Гульнара Смольякова (30%). По данным сервиса Rusprofile, выручка компании по итогам 2025 года составила 1,7 млрд руб., прибыль — 6,6 млн руб.

Лолита Белова