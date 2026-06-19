Лидер Тайваня призвал Китай отказаться от экспансионизма
Глава администрации Тайваня Уильям Лай призвал Китай отказаться от военной экспансии в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и Тайваньском проливе, а также от любого применения силы. Его выступление на приеме для иностранных корреспондентов в Тайбэе передает местное издание Taipei Times.
Глава администрации Тайваня Уильям Лай
Фото: Ann Wang / Reuters
«Усилия Тайваня по обеспечению своей национальной безопасности, отстаиванию своего демократического и свободного образа жизни, а также отказу от объединения и правления Коммунистической партии Китая не должны рассматриваться как провокация против Китая или выставлять Тайвань нарушителем спокойствия в регионе»,— повторил в очередной раз свой ключевой тезис Уильям Лай. Вместе с тем он подчеркнул готовность Тайваня по-прежнему участвовать в обменах и сотрудничестве с Китаем «в стремлении к мирному и взаимовыгодному развитию».
Он поблагодарил G7 за поддержку и противодействие односторонним попыткам изменить статус-кво, а также «применению силы или принуждению в Тайваньском проливе». Далее он заявил о готовности сотрудничать с международным сообществом в соответствии с позицией G7 по поддержанию мира и стабильности в регионе.
Также выступавший выразил надежду на скорое одобрение властей США продажи острову оружия на $14 млрд. Ранее Уильям Лай заявлял, что на увеличение расходов на вооружения власти острова идут «не для провокации, а для того, чтобы избежать войны». К 2030 году Тайвань планирует увеличить расходы бюджета на оборону до 5% ВВП.
Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью и стремится к его воссоединению, отдавая приоритет мирному сценарию, но при этом сохраняет за собой право на силовое решение этого вопроса. Пекин рассматривает действия США по поддержке Тайваня, а также любые официальные контакты между Вашингтоном и Тайбэем, включая поставки оружия, как вмешательство во внутренние дела КНР и нарушение принципа "одного Китая". Китай неоднократно проводил масштабные военные учения вблизи острова, имитируя блокаду и отрабатывая удары по важным объектам. Эти учения часто совпадали с важными политическими событиями на Тайване или визитами американских официальных лиц.
Победа Уильяма Лая на выборах главы тайваньской администрации, которого в Пекине считают "опасным сепаратистом", вызвала недовольство Китая. Однако в Тайбэе Лай Циндэ неоднократно заявлял о стремлении к сохранению статус-кво в Тайваньском проливе и призывал к диалогу вместо конфронтации, но при условии соблюдения принципа суверенного равенства. США, в свою очередь, хоть и придерживаются политики "одного Китая" и официально не поддерживают независимость Тайваня, продолжают оказывать ему экономическую и военную поддержку, подчеркивая важность его участия в международных организациях и поставляя вооружения для укрепления обороноспособности острова.