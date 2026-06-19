Лидер Тайваня призвал Китай отказаться от экспансионизма

Глава администрации Тайваня Уильям Лай призвал Китай отказаться от военной экспансии в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и Тайваньском проливе, а также от любого применения силы. Его выступление на приеме для иностранных корреспондентов в Тайбэе передает местное издание Taipei Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Тайваня Уильям Лай

Фото: Ann Wang / Reuters Глава администрации Тайваня Уильям Лай

Фото: Ann Wang / Reuters

«Усилия Тайваня по обеспечению своей национальной безопасности, отстаиванию своего демократического и свободного образа жизни, а также отказу от объединения и правления Коммунистической партии Китая не должны рассматриваться как провокация против Китая или выставлять Тайвань нарушителем спокойствия в регионе»,— повторил в очередной раз свой ключевой тезис Уильям Лай. Вместе с тем он подчеркнул готовность Тайваня по-прежнему участвовать в обменах и сотрудничестве с Китаем «в стремлении к мирному и взаимовыгодному развитию».

Он поблагодарил G7 за поддержку и противодействие односторонним попыткам изменить статус-кво, а также «применению силы или принуждению в Тайваньском проливе». Далее он заявил о готовности сотрудничать с международным сообществом в соответствии с позицией G7 по поддержанию мира и стабильности в регионе.

Также выступавший выразил надежду на скорое одобрение властей США продажи острову оружия на $14 млрд. Ранее Уильям Лай заявлял, что на увеличение расходов на вооружения власти острова идут «не для провокации, а для того, чтобы избежать войны». К 2030 году Тайвань планирует увеличить расходы бюджета на оборону до 5% ВВП.

Эрнест Филипповский