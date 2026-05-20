Лидер Тайваня обосновал увеличение инвестиций в оборону желанием избежать войны

Лидер Тайваня Лай Циндэ заявил, что будущее частично признанной страны не может решаться за счет внешних сил. По его словам, Тайвань сталкивается с давлением не только со стороны Китая, который считает остров своей территорией, но и со стороны США.

Лидер Тайваня Лай Циндэ

Фото: Ann Wang / Reuters Лидер Тайваня Лай Циндэ

«Будущее Тайваня не может определяться внешними силами, и его нельзя держать в заложниках у страха, разногласий или краткосрочных интересов. Будущее Тайваня должно быть определено совместно его 23 млн жителей»,— сказал Лай Циндэ (цитата по Reuters).

Как добавил президент Тайваня, власти острова увеличили инвестиции в оборону, «потому что мы как никогда внимательно относимся к угрозам». По его словам, расходы в сфере обороны растут «не для провокации, а для того, чтобы избежать войны». Власти Тайваня планируют увеличить расходы бюджета на оборону до 5% ВВП к 2030 году.

США — основной поставщик вооружений на Тайвань. 16 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время визита в Китай сообщил, что вопрос о поставках американского оружия на остров поставлен на паузу. По его словам, дальнейшие действия Вашингтона зависят от Китая.

Эрнест Филипповский