В Екатеринбурге открылся магазин новой сети дискаунтеров «Золотой ключик»

Сеть дискаунтеров «Золотой ключик» открыла магазин в Екатеринбурге. Как сообщает портал Е1, точка появилась на ул. Патриотов (район Уктус). Сеть связана с другими дискаунтерами — «Светофор» и «Маяк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Сообщается, что ранее магазины данной сети уже открылись в Красноярске и Новосибирске. По данным издания, в «Золотом ключике» можно купить товары как от известных производителей, так и товары, которые продают без указания брендов.

Торговая точка на Уктусе работает под юридическим лицом ООО «Ритейлсервис 42». Согласно сервису Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Челябинске. Директором является Евгения Платоненко, бенефициаром — АО «Арткомм». АО также владеет сетями магазинов «Светофор».