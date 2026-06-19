Два человека пострадали при взрыве газа в Новосибирске

Взрыв газовоздушной смеси произошел в двухэтажном доме №57 на ул. Народной в Новосибирске. В результате инцидента пострадали два человека, сообщил губернатор Андрей Травников. Им оказывается медицинская помощь.

В результате вспыхнувшего пожара огонь охватил второй этаж и кровлю здания. Ул. Народная и ул. Богдана Хмельницкого были перекрыты для движения транспорта. По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, пожар уже потушен.

По словам мэра Максима Кудрявцева, всего в доме 20 квартир. После тушения пожара городские власти примут решение о необходимости расселения жильцов и восстановлении дома.

Александра Стрелкова