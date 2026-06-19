Экс-президенту Колумбии Альваро Урибе предъявлены новые обвинения

Составлено ИИ-Ассистентъ

Новые обвинения в создании военизированной группировки в отношении Альваро Урибе связаны с его прошлыми судебными разбирательствами. В 2012 году он сам подал иск против сенатора Ивана Сепеды, обвиняя его в сговоре и распространении ложных данных о связях Урибе с незаконными вооруженными группировками, включая FARC. Однако позже суд оправдал Сепеду и выдвинул обвинения против самого Урибе. Это дело привело к тому, что в июле 2025 года он был признан виновным в подкупе и давлении на свидетелей, став первым осужденным экс-главой государства в истории Колумбии. При этом приговор был отменен апелляционным судом уже в октябре 2025 года.

FARC, или «Революционные вооруженные силы Колумбии», чьи боевики убили отца Урибе в 1983 году, возникли в Колумбии более 60 лет назад из-за земельного вопроса. В 2002 году, когда Альваро Урибе пришел к власти, он был противником переговоров с повстанцами и активно боролся с FARC. В 2008 году, во время его президентства, было нанесено несколько существенных ударов по FARC, включая ликвидацию второго человека в иерархии группировки и гибель ее основателя Мануэля Маруланды. С 2005 по 2009 годы FARC также вела кровопролитную битву против другой повстанческой группировки, ELN.