Альваро Урибе стал первым в истории Колумбии осужденным главой государства

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе признан виновным в подкупе и давлении на свидетелей в ходе расследования дела о его связях с военизированными группировками, сообщает CNN. Это первый в истории Колумбии случай, когда бывший глава государства осужден судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathalia Angarita / Reuters Фото: Nathalia Angarita / Reuters

Дело против господина Урибе родилось из судебного иска, поданного им самим против сенатора Ивана Сепеды еще в 2012 году. Бывший президент обвинял сенатора в сговоре и распространении ложных утверждений о его связях с незаконными вооруженными группировками, в том числе с FARC. Однако впоследствии суд признал Сепеду невиновным и выдвинул обвинения уже против самого Альваро Урибе.

Судья Сандра Лилиана Эредиа зачитывала свое решение по громкому делу почти 10 часов, добавив, что и это был неполный текст ее постановления. Тот занимает около 1000 страниц. Приговор бывшему президенту будет вынесен позднее в этом году. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сам господин Урибе уже заявил, что будет обжаловать решение суда.

Кирилл Сарханянц