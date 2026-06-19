Канада разгромила Катар в матче на ЧМ-2026
Сборная Канады победила команду Катара со счетом 6:0 в матче группового этапа на чемпионате мира по футболу.
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
В составе сборной Канады голы забили: форвард Кайл Ларин (16-я минута), нападающий Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29’, 45+ и 92’), и полузащитник Натан Салиба (64’). Еще один мяч на 75-й минуте в свои ворота отправил катарец Мохаммад Аль-Маннаи. У сборной Катара на 33-й минуте за фол последней надежды был удален Хомам Ахмед, а на 52-й — за грубую игру красную карточку получил Ассим Мадибо.
Матч проходил на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере. Сегодня в группе B также прошел матч между Швейцарией и Боснией и Герцеговиной, он закончился победой первой сборной со счетом 4:1. Следующая игра в группе B пройдет 25 июня, Босния и Герцеговина встретится с Катаром. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, принимаемый США, Канадой и Мексикой, впервые в истории проходит с участием 48 сборных команд вместо привычных 32. Всего будет сыграно 104 матча. Мексика стала первой страной, которая принимает мировое первенство в третий раз.
Канада готовится к чемпионату активнее других стран-хозяек, поскольку это первый турнир на ее территории, и местные власти хотят хорошо себя показать. Однако реальные расходы канадских городов, таких как Ванкувер и Торонто, на проведение матчей превысили первоначально заявленные суммы в несколько раз, что вызвало сожаления у местных властей. Так, предполагаемые затраты на семь игр в Ванкувере выросли с 240 млн до 624 млн долларов, а Торонто ожидает увеличения расходов с 45 млн до 380 млн долларов.