Лавров: Европа грезит экспансией и втягивает Армению в свою орбиту
Власти европейских стран грезят экспансией и намерены осваивать Украину и Молдавию, написал глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». По его словам, Европа также «втягивает в свою орбиту Армению».
«Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилась на Восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО»,— указано в статье министра (цитата по сайту МИД).
Статья Сергея Лаврова написана для издания Politico Europe. Как указано в сообщении МИД, в последний момент публикация текста была отменена по решению редакции. Статья посвящена обсуждению возможных переговоров стран Европы с Россией об урегулировании конфликта на Украине. По словам господина Лаврова, европейская сторона хочет «подморозить» конфликт без устранения первопричин и ввести на Украину военный контингент.
Сергей Лавров неоднократно заявлял, что НАТО продолжает расширяться, несмотря на данные ранее заверения, и искусственно распространяет зону своей ответственности за пределы Евроатлантики. Он также утверждал, что действия альянса носят агрессивный характер и негативно влияют на мировую безопасность. Лавров обвинял страны НАТО в участии в конфликте на Украине, а поставки западного оружия Киеву, по его мнению, вовлекают их в этот конфликт.
Позиция России, озвученная Лавровым, заключается в убеждении, что Европа открыто готовится к новой большой европейской войне против России, стремясь при этом изолировать РФ. В то же время, по мнению российского министра, США стремятся переложить на Европу основную ответственность за сдерживание России, чтобы высвободить свои ресурсы для работы на "китайском направлении".