Минниханов пообещал решить проблему дефицита врачей в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным признал, что в республике есть проблема с наличием врачебных кадров, и пообещал исправить ситуацию.
В разговоре с президентом глава Татарстана не стал называть точное количество врачей в республике, отметив, что «эта тема на контроле». «Мы сейчас в районах проводим балансовые комиссии, будем или со стороны приглашать. Вы правильно зацепили нас за слабое место»,— добавил господин Минниханов (цитата по сайту Кремля). Он также уточнил, что «такой вопрос есть», и пообещал «поправить» его.
В феврале министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев заявил, что уровень обеспеченности населения врачами в республике на 8% ниже общероссийской. По его словам, на 10 тыс. жителей приходится 35 специалистов, а всего их около 14 тыс. Сильнее всего республике не хватает участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, акушеров-гинекологов.
Проблема дефицита врачей является актуальной не только для Татарстана, где обеспеченность специалистами на 8% ниже среднероссийской, но и для всей России. По данным Минздрава, в стране не хватает более 23 тысяч врачей. Эксперты Высшей школы экономики отмечают, что численность врачей в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву, снизилась с 2000 по 2022 год.
В 2022 году существенный дефицит врачебных кадров наблюдался в 22 субъектах РФ, включая Татарстан. Среди наиболее проблемных регионf называются города с населением от 50 до 500 тысяч человек, где притоку специалистов мешают ограниченные объемы социального жилищного строительства и слабый рынок арендного жилья. В целом, острый дефицит кадров в Татарстане наблюдается также в розничной торговле, а сфера медицины и фармацевтики также испытывает нехватку сотрудников.