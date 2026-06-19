Минниханов пообещал решить проблему дефицита врачей в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным признал, что в республике есть проблема с наличием врачебных кадров, и пообещал исправить ситуацию.

В разговоре с президентом глава Татарстана не стал называть точное количество врачей в республике, отметив, что «эта тема на контроле». «Мы сейчас в районах проводим балансовые комиссии, будем или со стороны приглашать. Вы правильно зацепили нас за слабое место»,— добавил господин Минниханов (цитата по сайту Кремля). Он также уточнил, что «такой вопрос есть», и пообещал «поправить» его.

В феврале министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев заявил, что уровень обеспеченности населения врачами в республике на 8% ниже общероссийской. По его словам, на 10 тыс. жителей приходится 35 специалистов, а всего их около 14 тыс. Сильнее всего республике не хватает участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, акушеров-гинекологов.