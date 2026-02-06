Обеспеченность населения врачами в Татарстане на 8% ниже общероссийского уровня. В республике работают 14 тыс. врачей, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на министра здравоохранения республики Альмира Абашева.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Татарстане обеспеченность врачами на 8% ниже среднероссийской

На 10 тыс. жителей приходится 35 специалистов. Наиболее остро в регионе ощущается нехватка врачей первичного звена — участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, акушеров-гинекологов. Также сохраняется дефицит узких специалистов, в том числе анестезиологов-реаниматологов и неонатологов.

Министр отметил неравномерное распределение врачей по территории Татарстана. В группу наиболее проблемных вошли города с населением от 50 до 500 тыс. человек.

Среди факторов, сдерживающих приток специалистов в малые города, господин Абашев назвал ограниченные объемы социального жилищного строительства, слабый рынок арендного и вторичного жилья.

Анна Кайдалова