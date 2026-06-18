Прощание с космонавтом Самокутяевым пройдет 19 июня в Мытищах

С летчиком-космонавтом, Героем России Александром Самокутяевым простятся 19 июня. Церемония пройдет в Мытищах на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества», сообщается на странице господина Самокутяева во «ВКонтакте».

Космонавт умер 17 июня, ему было 56 лет. С 1992 по 1998 год господин Самокутяев служил летчиком в ВВС на Дальнем Востоке, затем работал в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. С 2005 по 2020 год был космонавтом-испытателем, командовал отрядом космонавтов. Дважды совершал полеты на Международную космическую станцию. Всего провел в космосе более 331 суток и дважды выходил в открытый космос.

Александр Самокутяев также был депутатом Госдумы VII и VIII созывов. В 2012 году ему были присвоены звания Героя России и летчика-космонавта России. В 2016 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени