Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев

Летчик-космонавт, Герой России и депутат Госдумы VII и VIII созывов Александр Самокутяев умер на 57-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Пензенской области. Глава региона Олег Мельниченко и спикер законодательного собрания области Вадим Супиков выразили соболезнования родным и близким покойного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Самокутяев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Самокутяев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Самокутяев родился в Пензе 13 марта 1970 года. Окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. В 2003 году он был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, а в 2005 году получил квалификацию космонавта-испытателя.

Господин Самокутяев дважды совершал полеты на Международную космическую станцию: в 2011 году командовал кораблем «Союз ТМА-21», а в 2014–2015 годах — «Союзом ТМА-14М». За время двух экспедиций он провел в космосе более 331 суток и дважды выходил в открытый космос.

В 2012 году указом президента России Владимира Путина ему были присвоены звания Героя России и летчика-космонавта России. В 2021 году Вадим Самокутяев был избран депутатом Госдумы от Пензенской области по Лермонтовскому одномандатному округу №147 и вошел во фракцию «Единая Россия».