Военный эксперт: атака на Москву выявила проблему с передачей данных о БПЛА

Крупнейшая за последние два года атака дронов на Московский регион показала необходимость создания единой системы сопровождения воздушных целей между регионами России. Такое мнение высказал «Ъ» военный обозреватель Валерий Ширяев, комментируя последствия налета 18 июня, в ходе которого, по данным Минобороны РФ, над Москвой и Подмосковьем было уничтожено 194 беспилотника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Ширяева, проблема заключается не только в количестве средств противовоздушной обороны (ПВО), но и в отсутствии единого контура наблюдения за воздушной обстановкой: «Необходимо развивать систему ПВО страны, которая будет завязана в единое поле наблюдения. Современные беспилотники летят к своим целям многие часы, и информация о них должна сопровождать цель на всем маршруте. Сегодня регионы зачастую видят только свой участок ответственности, тогда как данные должны автоматически передаваться дальше по маршруту полета».

Эксперт также отметил, что современные ударные БПЛА обладают сравнительно невысокой скоростью и ограниченными возможностями маневра, поэтому ключевым фактором становится своевременное обнаружение цели. По мнению Валерия Ширяева, единая система должна объединять различные средства наблюдения и сопровождения воздушных объектов, а обработка информации должна быть максимально автоматизирована.

В ночь на 18 июня российские регионы подверглись одной из крупнейших атак беспилотников с начала СВО. По данным Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили 555 БПЛА над 18 регионами, в том числе 194 над Москвой и Подмосковьем.

Подробнее о событиях 18 июня — в материале «Налетное утро».

Дмитрий Сотак