Верховный суд разъяснил порядок расчетов с иностранными правообладателями
Президиум Верховного суда в обзоре практики применения контрсанкций затронул вопросы интеллектуальной собственности иностранных правообладателей. Речь идет о делах по защите товарных знаков, выплатах по лицензионным договорам и компенсациях за нарушение исключительных прав.
Согласно разъяснениям ВС, платежи «недружественным иностранцам» должны осуществляться через специальный счет типа «О». Попытки заменить правообладателя российской компанией через уступку права, направить деньги представителю или оформить расчеты в обход спецсчета могут быть признаны недопустимыми.
При этом ВС зафиксировал важное исключение: если иностранный правообладатель докажет, что продолжает деятельность в РФ и надлежащим образом исполняет договоры с российскими резидентами, специальный порядок расчетов может не применяться.
Подробнее — в материале «Ъ» «Обходной лист»
Разъяснения Верховного суда касательно спецсчетов типа «О» являются частью более широкой практики судов по учету контрсанкций и других внешних ограничений. Ранее, например, суды стали массово отказывать иностранным правообладателям и их представителям в использовании механизма цессии (уступки права требования долга), поскольку трактовали такие действия как попытку обойти указ президента об особом порядке исполнения обязательств перед правообладателями из «недружественных» стран. Этот подход был сформирован после того, как указ президента №322 от 2022 года установил порядок расчетов с правообладателями, зарегистрированными в «недружественных» странах, через спецсчета типа «О».
В целом, роль Верховного суда в формировании правовой практики в условиях санкционного давления значительно возросла. Он формулирует новые подходы в спорах с иностранными компаниями и банками, а также обобщает практику по таможенным спорам. Это позволяет снизить количество разбирательств по отдельным вопросам, которые часто возникали из-за отсутствия четкого законодательного регулирования или единообразного подхода в нижестоящих инстанциях. Так, в другом обзоре ВС разъяснил порядок учета роялти при импорте товаров, что также является частью регулирования расчетов, связанных с интеллектуальной собственностью.