Верховный суд разъяснил порядок расчетов с иностранными правообладателями

Президиум Верховного суда в обзоре практики применения контрсанкций затронул вопросы интеллектуальной собственности иностранных правообладателей. Речь идет о делах по защите товарных знаков, выплатах по лицензионным договорам и компенсациях за нарушение исключительных прав.

Согласно разъяснениям ВС, платежи «недружественным иностранцам» должны осуществляться через специальный счет типа «О». Попытки заменить правообладателя российской компанией через уступку права, направить деньги представителю или оформить расчеты в обход спецсчета могут быть признаны недопустимыми.

При этом ВС зафиксировал важное исключение: если иностранный правообладатель докажет, что продолжает деятельность в РФ и надлежащим образом исполняет договоры с российскими резидентами, специальный порядок расчетов может не применяться.

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