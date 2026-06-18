Обходной лист

Верховный суд РФ (ВС) подготовил разъяснения по делам, касающимся применения контрсанкционного законодательства РФ. Документ касается широкого круга вопросов, начиная от согласования правкомиссией сделок до различных способов проведения расчетов с иностранными лицами. Юристы констатируют фиксацию жесткого подхода в практике и опасаются перегибов на местах в виде пересмотра уже прошедших реструктуризаций бизнеса и задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

17 июня президиум ВС утвердил обзор практики применения арбитражными судами законодательства о специальных экономических мерах, введенных «в целях защиты национальных интересов России в условиях недружественных действий иностранных государств». ВС исходит из того, что такие ограничения защищают публичные интересы: финансовую стабильность, безопасность государства, контроль за оборотом активов и платежами в пользу лиц, связанных с недружественными государствами.

Сделки и посредники

Документ содержит 22 правовые позиции. Значительная часть касается вопросов признания недействительными сделок, которые направлены на обход специального порядка расчетов, разрешительных процедур или ограничений, установленных указами президента РФ и актами правительства.

Как отмечает старший юрист АБ КИАП Роман Суслов, обзор демонстрирует тренды правоприменения, на которые стоит обращать внимание при структурировании сделок и операций с недружественными контрагентами. Ключевой подход, уточняет юрист, состоит в том, что суды негативно относятся к ситуациям, в которых стороны создают видимость соблюдения указов президента РФ либо формального соответствия исключениям из них.

Советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин выделяет пункты обзора о том, что приобретение недвижимости, установление контроля над стратегическим предприятием и совершение платежей в обход специально установленного порядка являются именно ничтожными сделками.

Это критически важно, так как ничтожная сделка недействительна с момента ее заключения, а не признания ее таковой судом, поясняет юрист.

Еще ряд пунктов посвящены финансовым посредникам.

Так, ВС позволяет освободить брокера от ответственности за неисполнение поручений клиента по иностранным ценным бумагам, если оно вызвано санкциями против российской биржи и брокер объективно не мог его предотвратить.

Банк плательщика тоже может не отвечать за неисполнение платежного поручения, если платеж заблокирован из-за санкций, о которых банк на дату перевода средств не знал и не должен был знать.

По мнению Романа Кузьмина, цель разъяснений — обеспечить устойчивость российской экономики и сократить количество исков от частных инвесторов, но для последних это скорее негативный фактор, так как риск неисполнения поручений ложится на них.

Расчеты и уступки

Затрагивает ВС и вопросы расчетов с зарубежными кредиторами.

Так, по правилам российский должник может перевести деньги кредитору из недружественного государства только на специальный счет типа «С», если сумма превышает установленный порог.

Перевод средств в обход этого порядка может быть признан ничтожным. Искусственное дробление платежей для обхода лимита также может квалифицироваться как ничтожная сделка и злоупотребление правом.

Тем самым ВС подтверждает, что в приоритете — сохранение финансовой стабильности страны и защита национального рынка от недобросовестных действий, направленных на вывод активов или уход от контроля, отмечает старший консультант «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова.

Незаконной могут счесть и передачу иностранным кредитором своего права требования российскому лицу, чтобы получить деньги в обход введенного порядка расчетов. Но если на само обязательство действие президентских указов не распространяется из-за суммы или характера обязательства, уступка может быть допустимой, поясняет ВС. Суд не должен утверждать мировое соглашение между сторонами, если оно фактически направлено на обход российских контрмер. Более того, ранее принятые решения могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам, которые указывают на нарушение контрсанкций.

Касается документ и интеллектуальной собственности иностранных правообладателей, в том числе дел о защите товарных знаков, о выплатах по лицензионным договорам и компенсациях за нарушение исключительных прав. По специальному порядку платежи «недружественным иностранцам» должны идти через счет типа «О», а попытки заменить правообладателя российским через уступку права, направить деньги представителю или оформить расчеты в обход спецсчета могут быть признаны недопустимыми.

При этом ВС фиксирует важное исключение: если иностранный правообладатель докажет, что продолжает деятельность в РФ и надлежащим образом исполняет договоры с российскими резидентами, спецпорядок может не применяться.

На уровне ВС позиции выглядят сбалансированными, но «сохраняется очевидная опасность расширительного толкования на местах», так как нет четких критериев между законной реструктуризацией долгов перед иностранными партнерами и схемой обхода, указывает управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков. По его мнению, есть риск, что любая цессия или платеж с иностранным элементом в истории сделки начнет автоматически попадать под подозрение, даже без признаков реального обхода контрсанкций.

Варвара Кеня, Анна Занина