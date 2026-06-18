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Есть только миг между прошлым и Оруэллом

Сенатор Людмила Нарусова поспорила с коллегами об истории и истине

Комиссия Совета федерации по информационной политике провела 18 июня заседание, посвященное проблемам «искажения истории». Его участники дружно раскритиковали политику «коллективного Запада» в исторической сфере, увидев в ней воплощение пророчеств писателя Джорджа Оруэлла. Но внезапно получили отпор от сенатора Людмилы Нарусовой, которая раскритиковала многие прозвучавшие идеи и предложила поискать оруэлловское в самих себе.

Сенатор Людмила Нарусова

Сенатор Людмила Нарусова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сенатор Людмила Нарусова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для затравки глава комиссии Алексей Пушков рассказал, как в прошлом году Эстония устроила в штаб-квартире ООН выставку «Уроки Второй мировой войны». Из нее следовало, что война началась, когда «два тоталитарных режима разделили Европу на сферы влияния с помощью секретного протокола». «Говоря об этом на заседании Совета федерации, я процитировал Джорджа Оруэлла, его знаменитую цитату из “1984”: “Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое”»,— припомнил господин Пушков.

Благодаря поправкам 2020 года в Конституции РФ появился пункт о «сохранении памяти предков», напомнил о другом важном событии директор Института государства и права РАН, а в прошлом сенатор, прокурор и замминистра внутренних дел и юстиции Александр Савенков. «Наконец-то от историков обязанность защищать историческую правду перешла к юристам,— пояснил он суть свершившегося.— По крайней мере, мы у себя в институте подходим к этому вопросу исключительно с такой позиции. Каждая наша работа должна быть как обвинительное заключение».

Более того, в России «должна быть единая централизованная система управления еще и исторической правдой», заключил господин Савенков.

Мысль о своевременности вступления юристов в борьбу за чистоту истории поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поскольку, по ее оценке, приговор Нюрнбергского трибунала «в Евросоюзе и в стремящихся под его знамена странах буквально отменен», его выводы надо цитировать на всех международных площадках, неустанно напоминая о них «представителям коллективного Запада», призвала она. Но нельзя забывать и о своих согражданах, добавила дипломат: «Как описал Александр Сергеевич Пушкин, уважать себя можно и заставлять. А если их (правильные выводы.— “Ъ”) включать в вопросы к экзаменам школьным — и ОГЭ, и ЕГЭ? А если их включать в вопросы к переаттестации госслужащих?..»

Как выяснилось, в предложенном госпожой Захаровой направлении уже движутся в Российском военно-историческом обществе (РВИО). Как рассказал его научный директор Михаил Мягков, выпускаемые РВИО «черные книги» — «и о бандеровцах, и об укронацистах современных» — распространяются среди украинских военнопленных, с которых потом «спрашивают этот контент, чтобы они отвечали». А чтобы не только цитировать выводы Нюрнберга, но и использовать на практике его опыт, господин Мягков предложил признать преступными официальные органы власти Украины — СБУ, ГУР, ВСУ и офис президента.

К пробелам в исторических знаниях российских школьников периодически возвращались и другие выступающие, к которым и обратилась Людмила Нарусова, получив слово под занавес заседания. «Когда этого нет в семье, когда это идет как учебный предмет по патриотизму — это не может затрагивать сердце,— заявила она.— Здесь у нас, понимаете, крен: давайте введем уроки патриотизма, давайте то, се. Сделаем, чтобы ребенок с четвертого класса учился собирать автомат Калашникова... Это непонимание психологии школьников! Изучать на уроке патриотизм — это обязаловка. Что за это еще — оценки ставить?..»

Предложение о создании «координирующего органа» по защите исторической правды сенатор тоже раскритиковала: «Провозглашать создание каких-то органов — это не значит делать. Нельзя запретить думать. С точки зрения правоведения это просто ни о чем, это опять только лозунги!»

Вспомнила госпожа Нарусова и про упомянутого господином Савенковым советского историка Михаила Покровского: «В первые годы советской власти ему поручили создать институт “красной профессуры”, где из тех, кто окончил три класса церковно-приходской школы, делали бы в том числе и историков. И лозунг Покровского был знаете какой? “История — это политика, опрокинутая в прошлое”. Это неисторично, это неправильно, потому что это приведет как раз к тому контролю над прошлым, о котором говорил Оруэлл».

Людмила Нарусова может покинуть Совет федерации

Заодно сенатор прошлась и по некоторым «историческим сочинениям», которые «как шампур для шашлыка»: «Вот этот кусок подходит, эти факты подходят — я возьму их нанизывать. А это нет — это отбросим. Но такой шашлык будет несъедобный. Может быть, на какой-то короткий исторический период он и будет востребован, но это не значит, что это будет подход к истинности истории». «Нужно делать так, чтобы действительно никто не был забыт и ничто не было забыто — это лучший рецепт против искажения истории»,— подытожила Людмила Нарусова.

По окончании ее выступления Алексей Пушков и Мария Захарова попытались было возразить, что на самом деле они говорят об одном и том же, но госпожа Нарусова уже торопилась уйти по неотложным делам. А недовольную ремарку ей вслед бросил лишь начальник научно-исследовательского центра Военного университета им. Александра Невского Константин Голод: «Что касается утверждений Людмилы Борисовны: они дают возможность фальсифицировать нашу историю. Это раз. Второе: они возвратили нас в нарративы перестроечных лет».

Степан Мельчаков

Фотогалерея

Теория Большого Брата

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Эрик Артур Блэр, писавший под псевдонимом Джордж Оруэлл, родился в 1903 году в Индии в семье клерка колониальной администрации. С 1917 по 1921 год он учился в Итоне — одном из наиболее известных британских колледжей, после окончания которого отправился в Бирму, британскую колонию в Азии. Служил в колониальной полиции

Эрик Артур Блэр, писавший под псевдонимом Джордж Оруэлл, родился в 1903 году в Индии в семье клерка колониальной администрации. С 1917 по 1921 год он учился в Итоне — одном из наиболее известных британских колледжей, после окончания которого отправился в Бирму, британскую колонию в Азии. Служил в колониальной полиции

Фото: AP

В 1927 году Блэр, оставив службу, переехал в Англию, где занялся писательской деятельностью. Один из первых его романов — «Бирманские дни» — вышел в 1934 году. С началом гражданской войны в Испании Блэр и его жена отправились в Барселону, где стали бойцами Объединенной марксистской рабочей милиции, организованной испанскими троцкистами. После того как в 1937 году испанское коммунистическое правительство начало против троцкистов репрессии, супруги покинули страну. Пребывание в Испании превратило Блэра в яростного противника коммунизма

В 1927 году Блэр, оставив службу, переехал в Англию, где занялся писательской деятельностью. Один из первых его романов — «Бирманские дни» — вышел в 1934 году. С началом гражданской войны в Испании Блэр и его жена отправились в Барселону, где стали бойцами Объединенной марксистской рабочей милиции, организованной испанскими троцкистами. После того как в 1937 году испанское коммунистическое правительство начало против троцкистов репрессии, супруги покинули страну. Пребывание в Испании превратило Блэра в яростного противника коммунизма

Фото: Wikipedia

В начале Второй мировой войны Джордж Оруэлл возглавил индийскую службу ВВС, где вел антифашистскую передачу. В 1943-м он ушел с радиостанции и стал литературным редактором еженедельника The Tribune. В 1945 году в свет вышла повесть «Скотный двор», принесшая автору всемирную известность и огромное состояние. Еще через четыре года был издан его роман «1984»&lt;br>На фото: скульптура писателя в Музее мадам Тюссо

В начале Второй мировой войны Джордж Оруэлл возглавил индийскую службу ВВС, где вел антифашистскую передачу. В 1943-м он ушел с радиостанции и стал литературным редактором еженедельника The Tribune. В 1945 году в свет вышла повесть «Скотный двор», принесшая автору всемирную известность и огромное состояние. Еще через четыре года был издан его роман «1984»
На фото: скульптура писателя в Музее мадам Тюссо

Фото: AP / Goe / stf / ld

В 1949 году автор «1984» сам стал «Большим Братом», сообщив спецслужбам об «опасных коммунистах», включая Чарли Чаплина и Кэтрин Хепберн. Всего в его списке было 35 фамилий

В 1949 году автор «1984» сам стал «Большим Братом», сообщив спецслужбам об «опасных коммунистах», включая Чарли Чаплина и Кэтрин Хепберн. Всего в его списке было 35 фамилий

Фото: Reuters / Toby Melville

С предложением обличить перед спецслужбами своих знакомых к Оруэллу обратилась его безответная любовь — Селия Кирман, сотрудница отдела информационных исследований. За несколько лет до этого Оруэлл cделал ей предложение, но Кирман, хотя и испытывала «глубокое и особенное чувство», отказалась выйти за него замуж&lt;br>На фото: кадр из фильма «Бразилия», снятого в жанре антиутопии, ставшем популярным благодаря роману «1984»

С предложением обличить перед спецслужбами своих знакомых к Оруэллу обратилась его безответная любовь — Селия Кирман, сотрудница отдела информационных исследований. За несколько лет до этого Оруэлл cделал ей предложение, но Кирман, хотя и испытывала «глубокое и особенное чувство», отказалась выйти за него замуж
На фото: кадр из фильма «Бразилия», снятого в жанре антиутопии, ставшем популярным благодаря роману «1984»

Фото: Embassy International Pictures

Репутация Оруэлла как борца с коммунистической опасностью в конце 40-х годов была чрезвычайно высока. Его «Скотный двор» был отпечатан по-русски большим тиражом и предназначался для распространения среди военных в советских зонах оккупации в Берлине и Вене. Британские посольства за границей мечтали получить переводы Оруэлла для «работы с населением». Русские беженцы в Западной Германии просили у Оруэлла денег, чтобы напечатать «Скотный двор», и называли книгу «выдающимся оружием в борьбе с большевизмом»&lt;br>На фото: кадр из фильма «1984»

Репутация Оруэлла как борца с коммунистической опасностью в конце 40-х годов была чрезвычайно высока. Его «Скотный двор» был отпечатан по-русски большим тиражом и предназначался для распространения среди военных в советских зонах оккупации в Берлине и Вене. Британские посольства за границей мечтали получить переводы Оруэлла для «работы с населением». Русские беженцы в Западной Германии просили у Оруэлла денег, чтобы напечатать «Скотный двор», и называли книгу «выдающимся оружием в борьбе с большевизмом»
На фото: кадр из фильма «1984»

Фото: Embassy International Pictures

В романе «1984» доносительство предстает как одна из основ тоталитарного общества. Оруэлл ввел в употребление такие термины «двоемыслие», «мыслепреступление». Известное выражение «Большой брат следит за тобой» — из романа «1984»&lt;br>На фото: сцена из спектакля «1984» в Миланском театре

В романе «1984» доносительство предстает как одна из основ тоталитарного общества. Оруэлл ввел в употребление такие термины «двоемыслие», «мыслепреступление». Известное выражение «Большой брат следит за тобой» — из романа «1984»
На фото: сцена из спектакля «1984» в Миланском театре

Фото: AP / Marco Brescia/Teatro alla Scala

В 2010 году движение Anonymous сделало своим девизом слова Джорджа Оруэлла: «Во время всеобщего обмана говорить правду — это революционный акт»&lt;br>На фото: генеральная репетиция «1984» в театре «Ла Скала»

В 2010 году движение Anonymous сделало своим девизом слова Джорджа Оруэлла: «Во время всеобщего обмана говорить правду — это революционный акт»
На фото: генеральная репетиция «1984» в театре «Ла Скала»

Фото: AP / Teatro alla Scala press office

В 2013 году «1984» Джорджа Оруэлла на сайте Amazon.com стал вдруг пользоваться необычайной популярностью. Одно из изданий романа совершило скачок на несколько тысяч пунктов в рейтинге самых продаваемых книг и вошло в первую сотню, другое — обогнало почти пятьсот конкурентов и попало во вторую. Интерес к Оруэллу, вероятно, был связан со скандалом, который вспыхнул, когда СМИ сообщили о существовании программы PRISM, позволяющей собирать личную информацию о пользователях в социальных сетях, а также на серверах, где хранится электронная переписка, аудио- и видеофайлы. Кроме того, тогда «1984» только что вошел в список литературы, рекомендованной школьникам для домашнего чтения&lt;br>На фото: афиша к фильму «1984»

В 2013 году «1984» Джорджа Оруэлла на сайте Amazon.com стал вдруг пользоваться необычайной популярностью. Одно из изданий романа совершило скачок на несколько тысяч пунктов в рейтинге самых продаваемых книг и вошло в первую сотню, другое — обогнало почти пятьсот конкурентов и попало во вторую. Интерес к Оруэллу, вероятно, был связан со скандалом, который вспыхнул, когда СМИ сообщили о существовании программы PRISM, позволяющей собирать личную информацию о пользователях в социальных сетях, а также на серверах, где хранится электронная переписка, аудио- и видеофайлы. Кроме того, тогда «1984» только что вошел в список литературы, рекомендованной школьникам для домашнего чтения
На фото: афиша к фильму «1984»

Фото: Embassy International Pictures

В 2013 году сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл некоторые секретные документы о слежке правительства США за гражданами разных стран через интернет, чем вызвал международный скандал. Многие вспомнили роман «1984», в сюжете которого лежит похожая история

В 2013 году сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл некоторые секретные документы о слежке правительства США за гражданами разных стран через интернет, чем вызвал международный скандал. Многие вспомнили роман «1984», в сюжете которого лежит похожая история

Фото: Reuters / Bobby Yip

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Эрик Артур Блэр, писавший под псевдонимом Джордж Оруэлл, родился в 1903 году в Индии в семье клерка колониальной администрации. С 1917 по 1921 год он учился в Итоне — одном из наиболее известных британских колледжей, после окончания которого отправился в Бирму, британскую колонию в Азии. Служил в колониальной полиции

Фото: AP

В 1927 году Блэр, оставив службу, переехал в Англию, где занялся писательской деятельностью. Один из первых его романов — «Бирманские дни» — вышел в 1934 году. С началом гражданской войны в Испании Блэр и его жена отправились в Барселону, где стали бойцами Объединенной марксистской рабочей милиции, организованной испанскими троцкистами. После того как в 1937 году испанское коммунистическое правительство начало против троцкистов репрессии, супруги покинули страну. Пребывание в Испании превратило Блэра в яростного противника коммунизма

Фото: Wikipedia

В начале Второй мировой войны Джордж Оруэлл возглавил индийскую службу ВВС, где вел антифашистскую передачу. В 1943-м он ушел с радиостанции и стал литературным редактором еженедельника The Tribune. В 1945 году в свет вышла повесть «Скотный двор», принесшая автору всемирную известность и огромное состояние. Еще через четыре года был издан его роман «1984»
На фото: скульптура писателя в Музее мадам Тюссо

Фото: AP / Goe / stf / ld

В 1949 году автор «1984» сам стал «Большим Братом», сообщив спецслужбам об «опасных коммунистах», включая Чарли Чаплина и Кэтрин Хепберн. Всего в его списке было 35 фамилий

Фото: Reuters / Toby Melville

С предложением обличить перед спецслужбами своих знакомых к Оруэллу обратилась его безответная любовь — Селия Кирман, сотрудница отдела информационных исследований. За несколько лет до этого Оруэлл cделал ей предложение, но Кирман, хотя и испытывала «глубокое и особенное чувство», отказалась выйти за него замуж
На фото: кадр из фильма «Бразилия», снятого в жанре антиутопии, ставшем популярным благодаря роману «1984»

Фото: Embassy International Pictures

Репутация Оруэлла как борца с коммунистической опасностью в конце 40-х годов была чрезвычайно высока. Его «Скотный двор» был отпечатан по-русски большим тиражом и предназначался для распространения среди военных в советских зонах оккупации в Берлине и Вене. Британские посольства за границей мечтали получить переводы Оруэлла для «работы с населением». Русские беженцы в Западной Германии просили у Оруэлла денег, чтобы напечатать «Скотный двор», и называли книгу «выдающимся оружием в борьбе с большевизмом»
На фото: кадр из фильма «1984»

Фото: Embassy International Pictures

В романе «1984» доносительство предстает как одна из основ тоталитарного общества. Оруэлл ввел в употребление такие термины «двоемыслие», «мыслепреступление». Известное выражение «Большой брат следит за тобой» — из романа «1984»
На фото: сцена из спектакля «1984» в Миланском театре

Фото: AP / Marco Brescia/Teatro alla Scala

В 2010 году движение Anonymous сделало своим девизом слова Джорджа Оруэлла: «Во время всеобщего обмана говорить правду — это революционный акт»
На фото: генеральная репетиция «1984» в театре «Ла Скала»

Фото: AP / Teatro alla Scala press office

В 2013 году «1984» Джорджа Оруэлла на сайте Amazon.com стал вдруг пользоваться необычайной популярностью. Одно из изданий романа совершило скачок на несколько тысяч пунктов в рейтинге самых продаваемых книг и вошло в первую сотню, другое — обогнало почти пятьсот конкурентов и попало во вторую. Интерес к Оруэллу, вероятно, был связан со скандалом, который вспыхнул, когда СМИ сообщили о существовании программы PRISM, позволяющей собирать личную информацию о пользователях в социальных сетях, а также на серверах, где хранится электронная переписка, аудио- и видеофайлы. Кроме того, тогда «1984» только что вошел в список литературы, рекомендованной школьникам для домашнего чтения
На фото: афиша к фильму «1984»

Фото: Embassy International Pictures

В 2013 году сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл некоторые секретные документы о слежке правительства США за гражданами разных стран через интернет, чем вызвал международный скандал. Многие вспомнили роман «1984», в сюжете которого лежит похожая история

Фото: Reuters / Bobby Yip

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