Есть только миг между прошлым и Оруэллом

Комиссия Совета федерации по информационной политике провела 18 июня заседание, посвященное проблемам «искажения истории». Его участники дружно раскритиковали политику «коллективного Запада» в исторической сфере, увидев в ней воплощение пророчеств писателя Джорджа Оруэлла. Но внезапно получили отпор от сенатора Людмилы Нарусовой, которая раскритиковала многие прозвучавшие идеи и предложила поискать оруэлловское в самих себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Людмила Нарусова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сенатор Людмила Нарусова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для затравки глава комиссии Алексей Пушков рассказал, как в прошлом году Эстония устроила в штаб-квартире ООН выставку «Уроки Второй мировой войны». Из нее следовало, что война началась, когда «два тоталитарных режима разделили Европу на сферы влияния с помощью секретного протокола». «Говоря об этом на заседании Совета федерации, я процитировал Джорджа Оруэлла, его знаменитую цитату из “1984”: “Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое”»,— припомнил господин Пушков.

Благодаря поправкам 2020 года в Конституции РФ появился пункт о «сохранении памяти предков», напомнил о другом важном событии директор Института государства и права РАН, а в прошлом сенатор, прокурор и замминистра внутренних дел и юстиции Александр Савенков. «Наконец-то от историков обязанность защищать историческую правду перешла к юристам,— пояснил он суть свершившегося.— По крайней мере, мы у себя в институте подходим к этому вопросу исключительно с такой позиции. Каждая наша работа должна быть как обвинительное заключение».

Более того, в России «должна быть единая централизованная система управления еще и исторической правдой», заключил господин Савенков.

Мысль о своевременности вступления юристов в борьбу за чистоту истории поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поскольку, по ее оценке, приговор Нюрнбергского трибунала «в Евросоюзе и в стремящихся под его знамена странах буквально отменен», его выводы надо цитировать на всех международных площадках, неустанно напоминая о них «представителям коллективного Запада», призвала она. Но нельзя забывать и о своих согражданах, добавила дипломат: «Как описал Александр Сергеевич Пушкин, уважать себя можно и заставлять. А если их (правильные выводы.— “Ъ”) включать в вопросы к экзаменам школьным — и ОГЭ, и ЕГЭ? А если их включать в вопросы к переаттестации госслужащих?..»

Как выяснилось, в предложенном госпожой Захаровой направлении уже движутся в Российском военно-историческом обществе (РВИО). Как рассказал его научный директор Михаил Мягков, выпускаемые РВИО «черные книги» — «и о бандеровцах, и об укронацистах современных» — распространяются среди украинских военнопленных, с которых потом «спрашивают этот контент, чтобы они отвечали». А чтобы не только цитировать выводы Нюрнберга, но и использовать на практике его опыт, господин Мягков предложил признать преступными официальные органы власти Украины — СБУ, ГУР, ВСУ и офис президента.

К пробелам в исторических знаниях российских школьников периодически возвращались и другие выступающие, к которым и обратилась Людмила Нарусова, получив слово под занавес заседания. «Когда этого нет в семье, когда это идет как учебный предмет по патриотизму — это не может затрагивать сердце,— заявила она.— Здесь у нас, понимаете, крен: давайте введем уроки патриотизма, давайте то, се. Сделаем, чтобы ребенок с четвертого класса учился собирать автомат Калашникова... Это непонимание психологии школьников! Изучать на уроке патриотизм — это обязаловка. Что за это еще — оценки ставить?..»

Предложение о создании «координирующего органа» по защите исторической правды сенатор тоже раскритиковала: «Провозглашать создание каких-то органов — это не значит делать. Нельзя запретить думать. С точки зрения правоведения это просто ни о чем, это опять только лозунги!»

Вспомнила госпожа Нарусова и про упомянутого господином Савенковым советского историка Михаила Покровского: «В первые годы советской власти ему поручили создать институт “красной профессуры”, где из тех, кто окончил три класса церковно-приходской школы, делали бы в том числе и историков. И лозунг Покровского был знаете какой? “История — это политика, опрокинутая в прошлое”. Это неисторично, это неправильно, потому что это приведет как раз к тому контролю над прошлым, о котором говорил Оруэлл».

Заодно сенатор прошлась и по некоторым «историческим сочинениям», которые «как шампур для шашлыка»: «Вот этот кусок подходит, эти факты подходят — я возьму их нанизывать. А это нет — это отбросим. Но такой шашлык будет несъедобный. Может быть, на какой-то короткий исторический период он и будет востребован, но это не значит, что это будет подход к истинности истории». «Нужно делать так, чтобы действительно никто не был забыт и ничто не было забыто — это лучший рецепт против искажения истории»,— подытожила Людмила Нарусова.

По окончании ее выступления Алексей Пушков и Мария Захарова попытались было возразить, что на самом деле они говорят об одном и том же, но госпожа Нарусова уже торопилась уйти по неотложным делам. А недовольную ремарку ей вслед бросил лишь начальник научно-исследовательского центра Военного университета им. Александра Невского Константин Голод: «Что касается утверждений Людмилы Борисовны: они дают возможность фальсифицировать нашу историю. Это раз. Второе: они возвратили нас в нарративы перестроечных лет».

Степан Мельчаков