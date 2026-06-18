Верховный суд допустил освобождение брокеров от ответственности из-за санкций

Президиум Верховного суда утвердил обзор практики применения арбитражными судами законодательства о специальных экономических мерах. Документ содержит 22 правовые позиции, значительная часть которых касается признания недействительными сделок по обходу разрешительных процедур или ограничений, установленных указами президента и актами правительства.

Отдельные разъяснения касаются финансовых посредников. ВС допускает освобождение брокера от ответственности за неисполнение поручений по иностранным ценным бумагам, если это вызвано санкциями против российской биржи и брокер объективно не мог предотвратить ситуацию. Аналогично банк плательщика может не отвечать за блокировку платежа из-за санкций, о которых он на дату перевода не знал и не должен был знать. По мнению советника КА Pen & Paper Романа Кузьмина, цель разъяснений — сократить число исков от частных инвесторов, но для них это скорее негативный фактор, так как риск неисполнения поручений ложится на них.

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