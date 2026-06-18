Фицо рассказал о планах оживить Вишеградскую четверку
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на полях саммита ЕС в Брюсселе провел встречу с коллегами из Венгрии, Чехии и Польши — Петером Мадьяром, Андреем Бабишем и Дональдом Туском. Политики договорились оживить работу Вишеградской группы.
Роберт Фицо
Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters
«Состоялась краткая координационная встреча [премьер-министров] Вишеградской группы. Несмотря на то что она продолжалась всего несколько минут, она была чрезвычайно важна. Прежде всего мы договорились, что у нас [существует] исключительный интерес к оживлению этого формата в максимально возможной мере»,— заявил господин Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещенной).
По словам господина Фицо, 23 июня на саммите Вишеградской группы в Будапеште будут решаться вопросы расширения взаимодействия между государствами-членами объединения. Общими приоритетами являются повышение конкурентоспособности и борьба с высокими ценами на энергию.
Петер Мадьяр в начале июня предлагал расширить Вишеградскую группу и включить в нее государства Центральной Европы. Он пообещал обсудить это с другими членами объединения на саммите в Будапеште. По его словам, в объединение можно было бы пригласить Австрию, Германию, Хорватию, Словению и Румынию.
Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» добилась успеха на выборах, ранее высказывался за активизацию регионального сотрудничества Вышеградской группы. Он возглавил партию «Тиса», которая победила на парламентских выборах в Венгрии и, по некоторым данным, Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии, сменив на этом посту Виктора Орбана. Он ранее заявлял, что новое правительство Венгрии будет «провенгерским», а не «проукраинским».
При Викторе Орбане Венгрия блокировала решения ЕС о выделении помощи Украине и выступала против антироссийских санкций, а также за сохранение поставок российских энергоносителей в Европу. После прихода к власти Мадьяра Будапешт, как сообщается, договорился с Киевом об обеспечении прав закарпатских венгров на Украине в обмен на снятие вето на процесс евроинтеграции Украины, хотя некоторые пункты, например, представительство венгерского меньшинства в украинском парламенте, остались нерешенными.