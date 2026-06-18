Хаменеи: Иран пошел на сделку с США вопреки разногласиям сторон

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что одобрил подписание меморандума о взаимопонимании с США, несмотря на то что сам придерживался «другой точки зрения». Он согласился на сделку с Вашингтоном, получив гарантии от президента Масуда Пезешкиана относительно прав иранского народа, говорится в обращении аятоллы к народу Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi, AP Фото: Vahid Salemi, AP

По словам Моджтабы Хаменеи, именно президент США использовал разные рычаги давления на Тегеран, чтобы приблизить подписание сделки. Он добавил, что Иран ожидает выполнения заявленных американцами условий. «Однако ясно, что будущие переговоры лицом к лицу не означают принятия точки зрения противника»,— подчеркнул аятолла.

18 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал скан меморандума о взаимопонимании с США, подписанный Дональдом Трампом. Документ предполагает снятие морской блокады с иранских портов и свободный транзит судов через Ормузский пролив. Кроме того, Вашингтон обязуется снять санкции с Ирана и разработать план по выделению не менее $300 млрд на восстановление и экономическое развитие Ирана. Стороны будут обсуждать окончательную версию договоренности в течение 60 дней.