ВС уточнил, когда груз физлица могут считать коммерческой партией

Президиум Верховного суда в обзоре практики по таможенным спорам разъяснил, в каких случаях товары, которые ввозят физические лица, могут быть признаны коммерческой партией. Суд указал, что для этого важны не только формальные документы, но и сам характер груза.

В обзоре отмечается, что на коммерческий характер поставки могут указывать потребительские свойства товара и его объем. Если из этих параметров следует, что продукция не предназначена для личного пользования, таможня вправе исходить из того, что речь идет о партии для бизнеса. В качестве примера приводится провоз гражданином 8 кг руды под видом материалов для исследования.

Такое разъяснение, по сути, дает таможенным органам дополнительный ориентир при проверках ввоза товаров гражданами. Теперь при оценке споров будет учитываться не только заявление перевозчика, но и то, насколько сам груз соответствует обычным бытовым потребностям.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Порция таможенного».