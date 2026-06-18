ВС уточнил, когда груз физлица могут считать коммерческой партией
Президиум Верховного суда в обзоре практики по таможенным спорам разъяснил, в каких случаях товары, которые ввозят физические лица, могут быть признаны коммерческой партией. Суд указал, что для этого важны не только формальные документы, но и сам характер груза.
В обзоре отмечается, что на коммерческий характер поставки могут указывать потребительские свойства товара и его объем. Если из этих параметров следует, что продукция не предназначена для личного пользования, таможня вправе исходить из того, что речь идет о партии для бизнеса. В качестве примера приводится провоз гражданином 8 кг руды под видом материалов для исследования.
Такое разъяснение, по сути, дает таможенным органам дополнительный ориентир при проверках ввоза товаров гражданами. Теперь при оценке споров будет учитываться не только заявление перевозчика, но и то, насколько сам груз соответствует обычным бытовым потребностям.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Порция таможенного».
Разъяснения Верховного суда РФ затрагивают широкий круг вопросов, касающихся взаимоотношений бизнеса и таможни, не только классификацию грузов физлиц, но и, например, определение таможенной стоимости, включая роялти, а также происхождение товаров. Цель таких обзоров — формирование единообразного подхода в судебной и ведомственной практике. Президиум Верховного суда в октябре 2023 года публиковал обзор судебной практики, включающий обязательные для нижестоящих инстанций позиции, касающиеся арбитражных управляющих.
Ранее в практике были отмечены случаи, когда таможенные органы игнорировали решения экономколлегии Верховного суда. Однако утверждение выводов на уровне Президиума Верховного суда должно обеспечить их приоритетное применение. Один из спорных моментов предыдущей практики касался учета роялти при ввозе товаров, где сложился более благоприятный для импортеров подход, который, по мнению экспертов, меняется новым разъяснением. Это может привести к тому, что импортеры вынуждены будут доплачивать таможне за товары под иностранными марками.