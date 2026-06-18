ВС уточнил правила учета роялти в таможенной стоимости

Президиум Верховного суда в обзоре таможенной практики отдельно разъяснил порядок учета роялти при ввозе товаров. Суд указал, что лицензионные платежи могут включаться в таможенную стоимость, если их уплата фактически была условием продажи продукции в Россию.

Это разъяснение эксперты считают одним из самых спорных в обзоре. По их оценке, новая позиция меняет более благоприятный для импортеров подход, который ранее сложился в практике, и расходится с рекомендациями Евразийской экономической комиссии 2016 года.

Одновременно Верховный суд указал, что если по документам невозможно точно определить, какая часть роялти относится к ввозимым товарам, таможня вправе рассчитывать эту долю по имеющимся данным. При этом суд допустил гибкий подход к такому расчету.

По мнению юристов, это может заметно сократить размер доначислений, которые компании получают по итогам таможенных проверок, поскольку спорные суммы теперь можно будет определять более точно и обоснованно.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Порция таможенного».