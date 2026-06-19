Фестиваль Set-o-Mania: городские легенды подают к столу

Maison Dellos объявил о старте нового сезона гастрономического фестиваля Set-o-Mania. Летний проект, который продлится весь сезон, посвящен городским легендам Москвы и объединяет гастрономию, культуру и историю столицы в единый маршрут.

В этом году главной темой фестиваля стала Москва — шумная, многослойная, немного мистическая и наполненная историями. Организаторы предлагают взглянуть на знакомые места по-новому: через легенды, литературные сюжеты, архитектурные памятники и гастрономические ассоциации. В проекте принимают участие «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Шануар», «Матрешка», «Казбек» и «Кафе Пушкинъ у фонтана». Каждый ресторан подготовил по два авторских сета из трех блюд стоимостью 4250 руб., исключением стало «Кафе Пушкинъ у фонтана», где сет предлагается за 3450 руб.

В рамках фестиваля рестораны раскрывают собственные страницы городской истории. В «Кафе Пушкинъ» гости отправятся по литературным маршрутам Булгакова и Пушкина. «Турандот» расскажет о купеческих особняках и знаменитом доме Нирнзее — первом московском «тучерезе». В «Шануаре» героями сетов стали станции метро и Тверская улица. «Матрешка» обращается к гастрономическим традициям Москвы через трактиры, литературу и рецепты прошлых эпох. «Казбек» знакомит гостей с историей Грузинской слободы, а «Кафе Пушкинъ у фонтана» предлагает исследовать центр столицы — от Красной площади и Зарядья до ГУМа и Алмазного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан «Казбек», сет «Краски Грузинской слободы» Ресторан «Казбек», сет «Тайны грузинской слободы» Ресторан «Матрешка», сет «Рахманов» Ресторан «Матрешка», сет «Тестов» «Кафе Пушкинъ», судачки а натюрель «Кафе Пушкинъ», Краковская колбаса Ресторан «Турандот», сет «Ледники Лопатиной» Ресторан «Турандот», сет «Крыша Нирнзее» «Шануар», «Сутки советского неба» «Шануар», «Трофей для первой гильдии» «Кафе Пушкинъ у фонтана», сет «Сокровищница Красной площади» «Кафе Пушкинъ у фонтана», сет «Тайны пассажей» Следующая фотография 1 / 12 Ресторан «Казбек», сет «Краски Грузинской слободы» Ресторан «Казбек», сет «Тайны грузинской слободы» Ресторан «Матрешка», сет «Рахманов» Ресторан «Матрешка», сет «Тестов» «Кафе Пушкинъ», судачки а натюрель «Кафе Пушкинъ», Краковская колбаса Ресторан «Турандот», сет «Ледники Лопатиной» Ресторан «Турандот», сет «Крыша Нирнзее» «Шануар», «Сутки советского неба» «Шануар», «Трофей для первой гильдии» «Кафе Пушкинъ у фонтана», сет «Сокровищница Красной площади» «Кафе Пушкинъ у фонтана», сет «Тайны пассажей»

Дополнением к гастрономическому маршруту станут комплименты от Simple Group: рюмка водки «Онегин», коктейль на основе настойки «Онегин Gourmet» или бокал игристого вина «Балаклава Брют Резерв» из коллекции проекта «Большое русское вино».

Образовательным партнером фестиваля выступила школа masters. Совместно с командой проекта была создана культурная карта Москвы, объединяющая значимые адреса, исторических персонажей и городские сюжеты. В программу также вошли тематические лекции и прогулки по столице. Выбрать ресторан, изучить все фестивальные сеты и забронировать столик можно через раздел «Сходить» в «Яндекс Еде».

Фестиваль поддерживает T-Premium — лучший сервис для премиальных клиентов по версии Frank Premium Banking Award 2025. Партнером проекта также стал «Феймос» от девелоперской компании MR, признанный лучшим небоскребом по версии The International Architecture Awards.

Завершится Set-o-Mania розыгрышем призов. Для участия необходимо попробовать сеты во всех ресторанах Maison Dellos, собрать шесть стикеров, заполнить контактную форму и передать буклет менеджеру ресторана. Главным призом станет отдых для двоих на Мальдивах: пять дней с завтраками и внутренним трансфером в JW Marriott Maldives Resort & Spa и The Halcyon Private Isles Maldives, Autograph Collection. Среди других подарков — курсы школы masters, подарочные наборы от Simple Group и специальные впечатления от Maison Dellos.

Нина Никифорова