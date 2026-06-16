Воронежский «Факел» объявил о назначениях в структуре клуба

Кадровые обновления произошли в структуре воронежского ФК «Факел», объявила пресс-служба клуба 16 июня. Игорь Черняев стал директором по организационным вопросам и работе с болельщиками. На протяжении четырех сезонов он возглавлял фан-клуб «Факела».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Руководителем фан-клуба, в свою очередь, стал Павел Инютин. На протяжении трех сезонов он занимал в «Факеле» должность специалиста по работе с болельщиками.

В настоящее время открытым остается вопрос о новом генеральном директоре клуба. Наиболее вероятным кандидатом называют Дмитрия Кондратова, ранее занимавшего пост председателя совета директоров «Пари НН». Однако итоговое решение пока не принято. По информации источника «Ъ-Черноземье», в ближайшие дни может состояться встреча потенциального гендира клуба с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, возглавляющим совет по содействию в развитии АФК «Факел».

Бывший гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе покинул клуб 15 июня в связи с истечением срока своего контракта. Решение не продлевать его футбольный функционер ранее объяснил семейными и личными обстоятельствами. В этот же день из клуба ушли спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.

Денис Данилов