Фэшн-платформа впервые выпустила собственное широкое исследование российского рынка одежды, обуви и аксессуаров Fashion Compass. По итогам 2025 года объем рынка в этих сегментах в денежном выражении оценен в 3,94 трлн руб. (рост на 6% по сравнению с 2024 годом), в натуральном — снизился на 8-10%.

Российские потребители выбирают онлайн-покупки: доля сетевых продаж достигла 55%, из которых 44% всех модных покупок приходится на маркетплейсы, которые становятся локомотивами рынка. Причем на фоне насыщения универсальных маркетплейсов активно развивается сегмент нишевых платформ, к которым относится и Lamoda с ее ежемесячной аудиторией более 16 млн уникальных пользователей и 4 тыс. брендами, прошедшими проверку на подлинность. Объем продаж через нишевые платформы вырос втрое — с 330 млрд руб. до 990 млрд. руб.

Львиную долю продаж на узкоспециализированных ресурсах из выявленных в исследовании 16 типов потребителей обеспечивают модно-ориентированные клиенты, интересующиеся брендами и тенденциями. Для них приоритетны ассортимент и клиентский опыт, цена имеет меньшее значение, они составляют 38% всех покупателей, но формируют 59% денежного объема рынка (2,32 трлн руб.). В условиях замедления потребления именно эта аудитория перераспределяет траты в пользу профильных площадок: при общем сокращении расходов на fashion на 14% их доля в покупках на Lamoda выросла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lamoda Фото: Lamoda

Из других примечательных результатов, вскрытых исследованием, стоит отметить, что прошлый год обозначил отход потребителей от «ковидного» стиля спорт-кэжуала в пользу более элегантных образов. В частности, продажи кардиганов выросли на 43%, жакетов — на 43%, поло — на 80%. Худи, напротив, показывают отрицательную динамику (-19% у женщин, 31% у мужчин). Среди обуви растут балетки (+119%), мюли (+105%), лоферы, а массивные кроссовки уступают место лаконичным кедам. Потребители выбирают базовые цвета, которые дольше остаются актуальными: коричневый (+46%), серый (+22%), бежевый (+11%).