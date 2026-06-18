Заявка одного претендента на участие в аукционе по активам ЮГК отклонена
Заявка ООО «Инновация» на участие в голландском аукционе по продаже активов ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» отклонена. Это следует из протокола, опубликованного на сайте площадки «Росэлторг».
Причина, по которой компанию не допустили к торгам, не уточняется. Данных о других претендентах не поступало. Прием заявок завершился 18 июня в 16:00.
Для признания торгов состоявшимися необходимо участие двух и более покупателей. Потенциальный участник должен был внести задаток в размере 20% (32 млрд руб.) от начальной цены торгов в 162 млрд руб.
Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли (67,25%) основного акционера группы Константина Струкова. С того момента Росимущество уже три раза пыталось продать активы группы компаний. В последний раз аукцион не состоялся из-за отсутствия допущенных участников.
В июле 2025 года пакет акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), составляющий 67,25% и принадлежавший основному акционеру Константину Струкову, был передан Росимуществу по иску Генпрокуратуры, обвинившей его в незаконном приобретении компании с использованием служебного положения. После этого Росимущество предприняло несколько попыток продать активы ЮГК. Первая попытка в мае 2026 года завершилась неудачей из-за отсутствия заявок, что привело к падению акций ЮГК на Московской бирже. Вторая попытка в формате голландского аукциона 26 мая 2026 года также не увенчалась успехом, так как заявка АО «Русские угли» была отклонена из-за проблем с документами и отсутствия задатка. Это также вызвало падение акций ЮГК.
В июне 2026 года Росимущество объявило новый аукцион, изменив условия: для признания торгов состоявшимися достаточно было участия одного покупателя. Однако и третий аукцион не состоялся, поскольку единственный кандидат, Михаил Пимулин, не внес задаток. Отклонение заявки ООО «Инновация» стало очередным эпизодом в череде трудностей с продажей активов ЮГК.