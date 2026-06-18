Заявка одного претендента на участие в аукционе по активам ЮГК отклонена

Заявка ООО «Инновация» на участие в голландском аукционе по продаже активов ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» отклонена. Это следует из протокола, опубликованного на сайте площадки «Росэлторг».

Причина, по которой компанию не допустили к торгам, не уточняется. Данных о других претендентах не поступало. Прием заявок завершился 18 июня в 16:00.

Для признания торгов состоявшимися необходимо участие двух и более покупателей. Потенциальный участник должен был внести задаток в размере 20% (32 млрд руб.) от начальной цены торгов в 162 млрд руб.

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли (67,25%) основного акционера группы Константина Струкова. С того момента Росимущество уже три раза пыталось продать активы группы компаний. В последний раз аукцион не состоялся из-за отсутствия допущенных участников.