Гонконгский суд обязал канадский банк выплатить €30 млн российской компании вопреки санкциям

Апелляционная инстанция Высокого суда Гонконга постановила исполнить решение Лондонского арбитража о взыскании около €30 млн с канадского банка в пользу российской горно-металлургической компании. По описанию характеристик речь может идти о «Норильском никеле».

Спор возник из банковских гарантий, выданных в январе 2022 года по контракту на инженерные услуги для металлургического завода в РФ. Подрядчики отказались выполнять работы, и компания потребовала выплату по гарантиям. Банк отказался платить, ссылаясь на канадские санкции против руководителя и совладельца российской компании (доля около 40%), а также на риск уголовной ответственности в Канаде.

В 2023 году арбитраж обязал банк выплатить €30 млн. В октябре 2025 года компания добилась признания арбитражного решения в гонконгском суде, после чего банк попытался оспорить его, утверждая, что платеж противоречит публичному порядку Гонконга и ставит его сотрудников перед выбором между нарушением судебного приказа и уголовным преследованием в Канаде. Суд отклонил доводы банка.

«Канадские санкции в данном случае не применяются к Гонконгу и не играют никакой роли в его публичном порядке»,— указано в постановлении. Суд подчеркнул, что иностранные санкции не препятствуют исполнению арбитражного решения по Нью-Йоркской конвенции при наличии активов должника в стране исполнения. Банк, выдавая гарантии, действовал «исходя из коммерческих соображений», зная о санкциях против РФ с 2014 года, а ведение бизнеса в юрисдикциях с конфликтующими законами является осознанным предпринимательским риском, посчитал суд.

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