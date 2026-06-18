«Адгезия» получит еще 374 млн на ремонт госпиталя ветеранов войн в Белгороде

Управление капитального строительства (УКС) Белгородской области разыграло еще один контракт на капитальный ремонт госпиталя ветеранов войн, подконтрольного местному минздраву. Соглашение стоимостью 374,1 млн руб. подписано с ООО «Адгезия». Этой же фирме ранее достался другой подряд по ремонту госпиталя. Информация опубликована в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Адгезия» зарегистрировано в Белгороде с мая 2001 года и ведет деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Совладельцами с равными долями выступают Роман (Сергеевич) и Константин (Сергеевич) Чучупал. Последний также является гендиректором предприятия. В 2025 году выручка ООО «Адгезия» составила 607,8 млн руб., что на 23,7% ниже показателя предыдущего года. Чистая прибыль снизилась на 61,7% — с 73,4 до 28,1 млн руб.

«Адгезия» выступила единственным участником торгов и не стала снижать начальную цену контракта. Как сообщал «Ъ-Черноземье», подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в пятиэтажном здании площадью 10,3 тыс. кв. м в срок с 1 января по 10 декабря 2027 года. В частности, необходимо обновить инженерные сети, заменить оконные и дверные блоки, выполнить отделку потолков, стен и фасадов здания, а также установить четыре лифта.

В начале 2025 года с «Адгезией» также подписали контракт стоимостью 485,1 млн руб. на другие работы в рамках капитального ремонта госпиталя. В торгах тогда участвовало семь заявок, и фирма пошла на существенное снижение максимальной цены, составлявшей 646,5 млн руб. Исполнение этого контракта продолжается — после корректировки условий работы по нему требуется завершить не в декабре 2026-го, а в декабре 2027 года.

Денис Данилов