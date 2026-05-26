В Белгороде на капремонт госпиталя для ветеранов войн добавляют 374 млн рублей

Областное учреждение «Управление капитального строительства Белгородской области» разыгрывает еще один подряд на капитальный ремонт подконтрольного местному минздраву госпиталя ветеранов войн. Начальная цена контракта составляет 374,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выполнить работы нужно с 1 января по 10 декабря 2027 года. Гарантия на них составит пять лет. Источником финансирования выступает областной бюджет.

Победителю аукциона предстоит выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в пятиэтажном здании площадью 10,3 тыс. кв. м. В частности, ему потребуется обновить инженерные сети, заменить оконные и дверные блоки, выполнить отделку потолков, стен, лестничных маршей, фасадов здания. Также госпиталь должен быть оснащен четырьмя действующими лифтами. Кроме того, необходимо построить тамбур и навес, обустроить проезды, установить малые архитектурные формы и благоустроить территорию.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 3 июня, итоги планируют подвести 4 июня.

По данным портала госзакупок, проектные и изыскательские работы по капремонту госпиталя проводило местное ООО «Белгородоблпроект» (права учредителя осуществляет областное министерство имущества) за 11,9 млн руб. Утверждая ее, и. о. начальника «Управления капитального строительства Белгородской области» Артем Черных приказал выделить на работы 978,2 млн руб.

В начале 2025 года подряд на капремонт госпиталя выиграло белгородское ООО «Адгезия» Константина и Романа Чучупал. Компания снизила начальную стоимость контракта с 646,5 млн до 485,1 млн руб. Если сложить эту цифру, цену на проектные работы и стартовую стоимость нового соглашения, то получается 871,1 млн руб. Следовательно, из свободных средств остается порядка 107 млн руб., которые могут пойти на третий этап капремонта. Пока такие торги не объявлены.

По данным портала госзакупок, исполнение контракта с ООО «Адгезия» продолжается — работы по нему теперь нужно завершить не в декабре 2026-го, а в декабре 2027 года. Стоимость обязательств при этом не изменилась. Компания исполнила их на 168,2 млн руб.

Алина Морозова