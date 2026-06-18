Экс-сотрудник ФСБ получил 13 лет за хищения при разработке антидронового комплекса

Военный суд в Московской области приговорил бывшего начальника службы НИИ-1 ФСБ Сергея Ефимова к 13 годам колонии по делу о хищении средств при разработке переносного комплекса подавления беспилотников «Оберег». Бухгалтер Марина Халандач получила 10 лет лишения свободы. Оба осужденных настаивают на своей невиновности и намерены обжаловать решение.

Суд установил, что при выполнении гособоронзаказа стоимость комплектующих для прототипа и опытных образцов антидроновой системы была завышена, а разница в сумме 12,1 млн руб. была похищена. По этому делу ранее заключивший соглашение со следствием руководитель ООО «Интелферрум» Алексей Соколов получил условный срок.

Помимо сроков, Ефимову назначили штраф в 1,5 млн руб., Халандач — 1 млн руб. Суд также обязал их солидарно возместить ущерб и оставил под арестом имущество для обеспечения выплат. У бывшего подполковника дополнительно конфисковали 433 тыс. руб., у его соучастницы — 9 млн руб.

Защита просила оправдать фигурантов, указывая на рост затрат из-за сложной схемы поставок и увеличения числа посредников. Однако суд согласился с позицией обвинения и признал обоих виновными по всем эпизодам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Срок от "Оберега"».