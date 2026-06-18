Срок от «Оберега»

К 13 годам колонии военный суд в Московской области приговорил бывшего начальника службы НИИ-1 ФСБ России Сергея Ефимова. Он был признан виновным в хищении 12 млн руб. путем завышения стоимости комплектующих при разработке переносного комплекса подавления БПЛА «Оберег». Бухгалтер Марина Халандач получила десять лет. Оба осужденных считают себя невиновными и будут обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник службы НИИ-1 ФСБ России Сергей Ефимов в зале суда

Фото: Евгений Куракин, Коммерсантъ Бывший начальник службы НИИ-1 ФСБ России Сергей Ефимов в зале суда

Фото: Евгений Куракин, Коммерсантъ

Оглашение приговора в Реутовском гарнизонном военном суде (Московская область) состоялось 18 июня. Подполковник запаса Сергей Ефимов обвинялся в особо крупном мошенничестве, легализации преступных доходов и злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159, 174.1 и ст. 285.4 УК РФ). Руководителю ООО «Консультант» Марине Халандач, выполнявшей функции бухгалтера, вменялись первые две из этих статей.

Речь в деле шла о хищении 12,1 млн руб. при разработке переносного комплекса подавления БПЛА «Оберег», относящегося к компактным мобильным подавителям FPV-дронов с автономной работой от встроенного аккумулятора.

Следствие посчитало, что Сергей Ефимов, Марина Халандач и руководитель ООО «Интелферрум» Алексей Соколов (признал вину, заключил соглашение с прокуратурой и приговорен к условному сроку) похитили деньги при создании прототипа антидронового комплекса — изделия «Облик-РМ-22», а затем опытных образцов «Оберег-22» и «Оберег-23» — путем завышения стоимости комплектующих.

В прениях военный прокурор потребовал приговорить господина Ефимова к 13 годам, а Марину Халандач к 9 годам колонии общего режима, обязав их в солидарном порядке возместить ущерб потерпевшей стороне на сумму ущерба. Обвиняемые и их защита просили об оправдании. В частности, адвокаты утверждали, что перерасход средств возник потому, что некоторые частные компании, производящие комплектующие для переносного РЭБ, отказывались поставлять их разработчикам напрямую, в том числе из-за боязни попасть в санкционные списки Евросоюза. Соответственно, возросло число посредников и конечная стоимость деталей.

Кроме того, при расчете ущерба, утверждала Марина Халандач, следствие самовольно исключило из фактических затрат часть сумм, оплаченных реальным поставщикам за комплектующие и программное обеспечение, а также прибавило к сумме ущерба выплаченные налоги и законную полученную прибыль. При этом госпожа Халандач уверяла, что и подход к оценке стоимости поставок у следствия был неправомерным.

Сергей Ефимов утверждал, что создание антидроновой системы «Оберег» началось еще в 2022 году и «разработка имела научно-технический прорывной задел, позволявший эффективно бороться с БПЛА без применения средств ПВО, независимо от диапазона применяемых частот и типа БПЛА».

Возбуждение уголовного дела он связал с действиями конкурентов, которые не смогли добиться создать столь же эффективные антидроны.

Суд в итоге признал подсудимых виновными по всем статьям, назначив им соответственно 13 и 10 лет колонии общего режима. Сергей Ефимов при этом был лишен звания подполковника запаса и оштрафован на 1,5 млн руб. (Марине Халандач назначен штраф в 1 млн). Также обоих обязали выплатить потерпевшей стороне в солидарном порядке 12,1 млн руб. Для обеспечения выплат под арестом оставили имущество подсудимых, при этом конфисковав у бывшего подполковника 433 тыс. руб., а у его сообщницы — 9 млн руб.

Находившаяся под подпиской о невыезде госпожа Халандач была взята под стражу в зале суда. На выходе из зала адвокаты осужденных заявили, что «обязательно обжалуют приговор».

Алексей Соковнин