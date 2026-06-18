Отзывы пошатнули недвижимое

Минстрой допустил ужесточение норм сдачи жилья, если застройщики будут экономить на отделке. По заявлению замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, за последние несколько лет правительство сделало многое, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. И застройщики «должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть, и с правильными МОПами», а тем, кто этого делать не будет, приемку еще ужесточат. Эти слова стали ответом на предложение владельца девелоперской группы «Точно» Николая Амосова ввести административную или уголовную ответственность за публикации блогеров с критикой новостроек. По его мнению, обзоры с недочетами могут обесценивать вложения застройщиков в продукт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отзывы влияют на выбор недвижимости, но определяющей для массового сегмента остается цена, говорит ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи Москва» Анна Зайцева:

«Люди действительно обращают на это внимание. Конечный покупатель, принимая решение, обязательно сравнивает целый ряд факторов. Смотрят блогеров, изучают информацию в интернете, натыкаются на различные сайты с искусственным интеллектом, которые тоже предлагают свою статистику и аналитику, не всегда корректную. Возможно, девелоперов это действительно сильно тревожит, потому что самое дорогое, что есть у крупных компаний, — это репутация. Репутационные риски имеют огромное значение. Даже если появляется много негативных отзывов, а цена при этом значительно ниже, чем у конкурентов, стоимость все равно остается очень важным фактором. Однако люди сегодня немного напуганы тем, что происходит. Кто-то показывает, как отваливается стена, затем эта история широко распространяется, ее подхватывают блогеры, она расходится по социальным сетям.

В результате люди видят подобные публикации, и даже если речь идет не о том жилом комплексе, который указан в сообщении, ощущение риска уже возникает. Ко мне лично приходят клиенты и спрашивают: "А точно там все в порядке? Мы видели такой материал". Сейчас мне регулярно присылают скриншоты или ссылки на подобные публикации. Не могу сказать, что это является решающим фактором при покупке, но утверждать, что это никак не влияет на выбор покупателей, тоже нельзя».

С 2026 года отменен мораторий на штрафы для застройщиков, нарушающих строки строительства. Выплаты таких компенсаций в пользу дольщиков со времен пандемии замораживали три раза. При этом с начала 2025 года размер компенсации за некачественную отделку в новостройке ограничен тремя процентами от стоимости квартиры. Поэтому суммы, которые покупатели могут получить, существенно ниже их реальных издержек, говорит адвокат Анастасия Щепина:

«Это не является потребительским экстремизмом, а представляет собой цивилизованный способ защиты своих прав. Например, если вы покупаете автомобиль в салоне и обнаруживаете, что у него поцарапано стекло или есть другие повреждения, вполне закономерно требовать скидку, ремонт или замену автомобиля. Однако некоторые застройщики почему-то считают, что в сфере недвижимости должен действовать иной порядок. Люди, которые платят ипотеку за каждый квадратный метр, почему-то начинают восприниматься как экстремисты. На мой взгляд, это неправильная тенденция.

Правильно — добиваться защиты своих прав и отстаивать деньги, которые были заплачены за эти метры. Сейчас законодательство изменилось, и размер компенсации ограничен 3%. У меня есть показательный пример: гражданка приобрела квартиру стоимостью 100 млн руб. Она ждала передачи ключей почти 3 года сверх установленного срока. После сдачи жилья выяснилось, что объем недостатков составляет около 7 млн руб., а возможно, и больше с учетом роста цен на работы и материалы. Однако по новому закону она может получить компенсацию только в размере 3 млн руб. После того как застройщик получает деньги с эскроу-счета, он нередко перестает уделять должное внимание интересам клиента.

Насколько долго длятся такие споры? И каковы перспективы получить компенсацию? Такие споры практически всегда заканчиваются в пользу потребителя. Однако размер взыскиваемой неустойки заранее предсказать сложно. Существует расчетный размер неустойки, но суд вправе его уменьшить. Иногда, к сожалению, это зависит и от субъективного усмотрения судьи. В среднем спор о взыскании неустойки длится около 6–8 месяцев, хотя в отдельных случаях процесс может затянуться до года».

В 2025 году с задержкой сдали 35% построенного в России жилья. А суммарный долг девелоперов перед гражданами за это нарушение, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина уже превысил 100 млрд руб.

Юлия Савина