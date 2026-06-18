Кому и как можно переносить споры в российскую юрисдикцию

В обзоре Верховного суда РФ (ВС) отдельный блок разъяснений касается применения «закона Лугового», то есть переноса судебных тяжб с иностранцами в Россию и запрета им судиться с россиянами за рубежом.

Если за таким запретом обращается находящееся под санкциями лицо, его заявление должно быть рассмотрено госсудом РФ несмотря на наличие арбитражной оговорки в контракте. Кроме того, запрет на въезд неподсанкционных россиян в недружественное государство может рассматриваться как ограничительная мера, дающая им право на применение «закона Лугового», следует из обзора.

Если спор возник из-за иностранных санкций или одна из сторон фактически лишена доступа к правосудию, спор может относиться к компетенции госсуда РФ даже при наличии арбитражной оговорки. Помимо этого, при определении компетенции российских судов ВС также призывает учитывать наличие тесной связи спора с Россией, например, фактическое место исполнения договора.

Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков констатирует расширение возможностей российских компаний «запереть» спор в российской юрисдикции и блокировать принудительное исполнение зарубежных и третейских решений против себя.

«Для российского бизнеса — это серьезный способ защиты, но для иностранных контрагентов — сигнал, что договорная арбитражная оговорка перестает быть надежной гарантией при наличии санкционного элемента»,— поясняет юрист. Масштаб систематизации разъяснений в одном документе резко повышает предсказуемость и, вероятно, может увеличить частоту применения этого инструмента («закона Лугового») судами на местах, добавляет господин Крюков.

При признании иностранных арбитражных решений, вынесенных на территории недружественного государства, суды должны проверять их на соответствие публичному порядку РФ, говорится в обзоре. Нарушением такого порядка может выступать само исполнение решений третейских судов в пользу организаций из недружественных юрисдикций, допустил ВС. Интересы финансовой системы РФ ставятся выше предсказуемости делового климата для иностранных контрагентов, препятствуя выводу средств из России, поясняет советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин.

Отдельно ВС закрепляет презумпцию небеспристрастности арбитров из недружественных стран, рассматривающих дела с участием российских лиц в зарубежных арбитражах. Поскольку неясно, чем доказывать непредвзятость, это, по мнению господина Кузьмина, создает серьезные препятствия для исполнения таких арбитражных решений в РФ.

Варвара Кеня