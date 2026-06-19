Счетная палата нашла нарушения при закупках ИТ-оборудования Минфином

Счетная палата выявила нарушения при закупках ИКТ-оборудования Минфином и Федеральным казначейством в 2022–2024 годах. По оценке контролеров, из-за недостатков в организации закупок бюджет понес лишние расходы на 1,9 млрд руб. Это следует из представления СП, которое есть в распоряжении «Ъ».

Проверка показала, что при закупках техники на 12,1 млрд руб. производители оборудования часто не участвовали в торгах напрямую. Из-за объединения позиций в крупные лоты на аукционы выходили в основном посредники, которые, по данным СП, заметно увеличивали цены. В ряде случаев наценка превышала 180%.

Счетная палата предложила Минфину, Минпромторгу, Минцифры, ФАС и Федеральному казначейству до ноября 2026 года подготовить изменения в правила госзакупок. Речь идет о расширении конкурентных закупок у российских производителей, механизме сопоставления цен и доработке системы ГИСП, чтобы поставщики могли заранее передавать актуальные ценовые данные.

В Минфине сообщили «Ъ», что закупки проходили в рамках действующего законодательства. Там также отметили, что обязанность покупать ИТ-оборудование только у производителя сейчас не установлена, однако ведомство вместе с Минпромторгом уже работает над возможными изменениями с учетом замечаний Счетной палаты. В Счетной палате отказались от комментариев.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сервер оказался крайний».