Сервер оказался крайний

Счетная палата (СП) выявила нарушения в закупках ИТ-оборудования Минфином и Федеральным казначейством за 2022–2024 годы. По мнению контролеров, нарушения привели к дополнительным неоправданным расходам бюджета в 1,9 млрд руб. К осени 2026 года СП предлагает Минфину, Минпромторгу, Минцифры, ФАС и Федеральному казначейству подготовить изменения в процедуру госзакупок ИТ.

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СП выявила ряд нарушений в работе департамента информационных технологий Минфина в рамках проверки использования средств федерального бюджета на закупку ИКТ-оборудования (в частности, серверов) и формирования его цены за 2022–2024 годы. Это следует из представления СП, которое есть в распоряжении “Ъ”.

Так, по данным контролеров, общий объем заключенных за период госконтрактов на поставку ИКТ-оборудования составил 12,1 млрд руб., из которых 3,5 млрд руб. были направлены на развитие ИТ-инфраструктуры Минфина. Основным способом определения поставщиков стал электронный аукцион, в ходе которого за период был заключен 671 госконтракт с Минфином и Федеральным казначейством.

В документе уточняется, что почти все российское оборудование стоимостью более 5 млн руб. за единицу фактически закупалось «без участия самих производителей». В частности, в документе приводятся такие компании, как «Депо Электроникс», «Норси-Транс», «Центр безопасности информации», «Кьютэк», «Информационные технологические коммуникационные системы», «Аквариус» и «Код безопасности». При этом сами производители могли напрямую поставлять свою продукцию покупателям, однако объединение заказчиками оборудования в один лот стало основанием для отказа производителей от участия в закупках. В результате вместо ценовой конкуренции с участием производителей единственными участниками аукционов становились организации-посредники, следует из данных СП. Там считают, что отсутствие производителей в числе участников аукциона приводило к тому, что продавцами становились посредники, которые устанавливали высокую наценку на закупаемое оборудование. В ряде случаев торговая наценка превышала 180%.

В целом недостаточный анализ рынка и исключение производителей из закупок привели к завышению стоимости ИКТ-оборудования и дополнительным неоправданным расходам федерального бюджета в объеме 1,9 млрд руб., следует из документа.

По итогу проверки СП предлагает Минфину вместе с Минпромторгом, Минцифры, ФАС и Федеральным казначейством до 2 ноября 2026 года подготовить изменения в постановление правительства РФ о мерах по предоставлению национального режима российским товарам при госзакупках.

В рамках рекомендуемых изменений СП предлагает:

стимулировать закупки ИКТ-оборудования у российских производителей (из реестра ГИСП) через конкурентные процедуры;

ввести механизм запроса и сравнения цен, если в закупке участвуют разные производители;

расширить систему ГИСП так, чтобы производители могли заранее сообщать госзаказчикам актуальные цены на свою продукцию и использовать эти данные для расчета начальной цены контрактов.

13,97 триллиона рублей составила выручка российских ИТ-компаний в 2025 году, по данным вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

В Минфине сообщили “Ъ”, что закупки ИКТ-оборудования осуществлялись в соответствии с законодательством РФ. В настоящее время законодательством не установлено требование о закупке товара исключительно у его производителя, как и не установлены обязанности производителей ИКТ-оборудования принимать непосредственное участие в конкурентных способах определения поставщика при закупках ИКТ-оборудования, которое производится такими производителями, обращают внимание в министерстве. Сейчас Минфин и Минпромторг совместно проводят работу по выработке мер по совершенствованию законодательства с учетом рекомендаций Счетной палаты, добавили в министерстве. “Ъ” направил запрос в Федеральное казначейство. В Счетной палате отказались от комментариев.

В «Коде безопасности» заявили “Ъ”, что не продают решения напрямую потребителям, так как продукция реализуется через партнерскую сеть, куда входит более тысячи организаций. В «Рубитехе» говорят, что придерживаются принципов прозрачного и обоснованного ценообразования. В «Кьютэк», «Норси-Транс», «Депо Электроникс», «Центре безопасности информации» и «Информационных технологических коммуникационных системах» не ответили “Ъ”. В «Аквариусе» отказались от комментариев.

Варвара Полонская