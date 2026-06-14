«Оберег» от дронов, но не сроков

Как стало известно “Ъ”, 13 лет колонии запросило гособвинение в военном суде для бывшего начальника службы НИИ-1 ФСБ России Сергея Ефимова — разработчика переносного комплекса подавления БПЛА «Оберег». Следствие считает, что при разработке прототипа комплекса фигуранты дела умышленно допустили завышение цен на комплектующие, что привело к перерасходу 12 млн руб., которые подполковник Ефимов похитил вместе с бухгалтером Мариной Халандач. Для подсудимой военный прокурор потребовал девять лет лишения свободы. Сами обвиняемые настаивают на оправдании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Реутовском гарнизонном военном суде (Московская область) на минувшей неделе прошли прения сторон по уголовному делу Сергея Ефимова и Марины Халандач. Подполковнику вменяются особо крупное мошенничество, легализация преступных доходов и злоупотребление должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159, 174.1 и ст. 285.4 УК РФ), его сообщнице — только мошенничество. Военный прокурор попросил суд признать обоих подсудимых виновными и назначить Сергею Ефимову 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн руб., лишив его воинского звания, Марине Халандач — 9 лет колонии и также 2 млн руб. штрафа. Кроме того, гособвинитель предложил удовлетворить иск потерпевшей стороны, обязав фигурантов дела в солидарном порядке возместить НИИ ущерб в размере 12 млн руб.

По версии следствия, в хищении средств, выделенных на антидроновый комплекс, участвовали Сергей Ефимов, Алексей Соколов из ООО «Интелферрум» — поставщика комплектующих — и руководитель ООО «Консультант» Марина Халандач, осуществлявшая бухгалтерское сопровождение сделок. В деле три эпизода. Часть денег, считает следствие, фигуранты похитили при создании прототипа антидронового комплекса — изделия «Облик-РМ-22», а затем на опытных образцах «Оберег-22» и «Оберег-23». В последнем случае речь шла о трех образцах, которые пограничники испытали в боевых условиях.

РЭП (РЭБ) «Оберег» — семейство компактных мобильных подавителей FPV-дронов с автономной работой от встроенного аккумулятора. Разработан специально для мобильных групп. По данным разработчиков, цифровое программное моделирование позволяет обеспечить незаметность устройства для средств РЭР, РЭБ при высокой эффективности работы. Устройство обеспечивает уверенное подавление управления квадрокоптера в радиусе 50–500 м (в зависимости от удаленности оператора, условий местности и прочих факторов).

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2024 года военным следственным отделом СКР по Балашихинскому гарнизону. В ходе его расследования была проведена товароведческая экспертиза, подтвердившая размер причиненного фигурантами ущерба.

Поставщик комплектующих Алексей Соколов признал вину в полном объеме, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой. В результате его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. Предприниматель получил условный срок. Сергей Ефимов и Марина Халандач вину признавать отказались.

Процесс по делу подполковника и бухгалтера проходил в Реутовском гарнизонном военном суде с февраля 2026 года. Подсудимые на заседаниях защищались настолько активно, что в какой-то момент председательствующий удалил Сергея Ефимова (находится под арестом) и Марину Халандач (взята подписка о невыезде) с процесса до начала прений.

В ходе них подсудимые вновь заявили, что не считают себя виновными. Гособоронзаказ был выполнен в срок, а изделие «Оберег-24» показало себя с самой лучшей стороны, утверждали они.

Об этом в суде свидетельствовали и представители погранвойск, подтвердившие, что подобные РЭБ им необходимы.

Кроме того, фигуранты настаивали, что перерасход средств возник из-за того, что некоторые частные компании, производящие комплектующие для переносного РЭБ, отказывались поставлять их разработчикам из-за боязни попасть в санкционные списки Евросоюза. Именно поэтому и пришлось закупать детали у Алексея Соколова, к тому же через посредников, которые также накручивали цену. При этом, считает Марина Халандач, и расчет доходов посредников был произведен неправильно. По ее словам, сейчас используют два метода — затратный, когда прибыль посредников не должна превышать 1%, и по сопоставимым ценам, где такое ограничение отсутствует. В данном случае, уверяет госпожа Халандач, первый метод был применен ошибочно.

Оба подсудимых потребовали их оправдать.

Алексей Соковнин