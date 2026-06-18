Нетаньяху: Израиль не уйдет из Южного Ливана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сохранит зону безопасности на юге Ливана, несмотря на требования Ирана о выводе израильских войск и упоминание о необходимости обеспечения территориальной целостности Ливана в американо-иранском меморандуме о взаимопонимании. Об этом сообщают ведущие израильские медиа, включая The Times of Israel.
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters
«Мы защитим север (Израиля.— “Ъ”). Это требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана и того, чтобы мы не уходили оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля»,— цитируют издания господина Нетаньяху.
За последние несколько дней премьер-министр Израиля не раз говорил о том, что ЦАХАЛ не покинет оккупированные территории Южного Ливана и Сирии. Тем не менее это его заявление — первое со времени публикации полного официального текста Меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном. В нем, в частности, говорится о том, что «Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран, а также их союзники в нынешней войне… заявляют о прекращении военных действий» и об обязательстве «обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана».
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Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сохранении зоны безопасности в Южном Ливане прозвучало после того, как США и Иран в июне 2026 года подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ предусматривает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и обязательство сторон обеспечивать его территориальную целостность и суверенитет. Однако Израиль не был участником этих переговоров и соглашение было негативно воспринято в Западном Иерусалиме, поскольку оно не касалось ключевых для еврейского государства вопросов, таких как ядерная программа Ирана и его поддержка исламских группировок. До этого, в мае 2026 года, Нетаньяху уже заявлял об усилении ударов по поддерживаемой Ираном ливанской шиитской группировке «Хезболла» и настаивал на праве ЦАХАЛ реагировать на её атаки, даже несмотря на действовавший с апреля режим прекращения огня.
Израильская сторона, в частности, заявляла о необходимости сохранения оперативной свободы в Ливане и не намерена обсуждать прекращение огня с «Хезболлой», которую считает главным препятствием к миру. Кроме того, в израильских силовых структурах высказывались опасения, что меморандум между США и Ираном может обеспечить Тегерану приток ресурсов для поддержки радикальных группировок, а также заставить Израиль вывести войска из Южного Ливана. Президент США Дональд Трамп критиковал Израиль за затянувшуюся операцию против «Хезболлы» и подчеркивал, что Израиль «слишком долго воюет с "Хезболлой", и в результате погибает слишком много людей».
Власти Ливана, в свою очередь, через президента Жозефа Ауна, настаивают на выводе израильских войск как на национальном требовании, подчеркивая, что «агрессия не прекратилась», и продолжают двусторонние переговоры с Израилем в Вашингтоне. Ранее, в октябре 2024 года, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывал ООН вывести миротворческие силы с территории Ливана, где Израиль ведет наземную операцию против «Хезболлы». В конце 2025 – начале 2026 года израильская армия проводила рейды на юге Ливана, заявляя об уничтожении объектов «террористической инфраструктуры» и членов «Хезболлы».