Нетаньяху: Израиль не уйдет из Южного Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сохранит зону безопасности на юге Ливана, несмотря на требования Ирана о выводе израильских войск и упоминание о необходимости обеспечения территориальной целостности Ливана в американо-иранском меморандуме о взаимопонимании. Об этом сообщают ведущие израильские медиа, включая The Times of Israel.

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Фото: Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

«Мы защитим север (Израиля.— “Ъ”). Это требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана и того, чтобы мы не уходили оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля»,— цитируют издания господина Нетаньяху.

За последние несколько дней премьер-министр Израиля не раз говорил о том, что ЦАХАЛ не покинет оккупированные территории Южного Ливана и Сирии. Тем не менее это его заявление — первое со времени публикации полного официального текста Меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном. В нем, в частности, говорится о том, что «Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран, а также их союзники в нынешней войне… заявляют о прекращении военных действий» и об обязательстве «обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана».

Иран отбомбился по Израилю в отместку за «Хезболлу» — в материале «Ъ» «Друг Бейрут не бросит».

Николай Зубов