«Вашингтон Кэпиталс» продлил контракт с главным тренером Спенсером Карбери

«Вашингтон Кэпиталс» подписал долгосрочный контракт с главным тренером Спенсером Карбери. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спенсер Карбери

Фото: Gene J. Puskar / AP Спенсер Карбери

Фото: Gene J. Puskar / AP

Точный срок соглашения не раскрывается. Канадский специалист возглавил «Вашингтон» в мае 2023 года. Под его руководством команда дважды выходила в play-off. В 2025 году Спенсер Карбери стал обладателем Jack Adams Award — приза, вручаемого лучшему тренеру регулярного чемпионата. В завершившемся сезоне «Кэпиталс» заняли четвертое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен и не сумели пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Мы рады продлить контракт со Спенсером на несколько лет. Мы были очень впечатлены его целеустремленностью, профессионализмом и страстью к тренерской работе и рады, что он продолжает развивать свой успех»,— отметил генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

За «Кэпиталс» выступает лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, российский форвард Александр Овечкин. Его контракт с клубом истечет в конце июня. По словам хоккеиста, с планами на будущее он определится летом.

Таисия Орлова