И с Кипра выдача есть

Кипр 18 июня выдал России находившегося в международном розыске бывшего руководителя московского телевизионного завода (МТЗ) «Рубин» и АО «Экстракт-Фили» Алексея Коротенко. По версии правоохранителей, возглавляемые им организации уклонились от уплаты налогов на сумму более 2,6 млрд руб. Ранее бизнесмен также входил в совет директоров банка «Югра», экс-владелец которого Алексей Хотин сейчас находится под следствием за создание ОПС. Структурам последнего принадлежал и завод «Рубин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководитель московского телевизионного завода Рубин» Алексей Коротенко

Фото: Генпрокуратура РФ Экс-руководитель московского телевизионного завода Рубин» Алексей Коротенко

Фото: Генпрокуратура РФ

В Москву транзитом через Белград доставлен бывший руководитель московского телевизионного завода «Рубин» и АО «Экстракт-Фили» Алексей Коротенко. По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении него по трем эпизодам уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), Главное следственное управление СКР по Москве возбудило 31 марта 2023 года.

Как следует из материалов дела, возглавляемые фигурантом с 2015 по 2019 год «Рубин» и «Экстракт-Фили» предоставляли в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о договорах подряда с подконтрольными юридическими лицами. Согласно документам, говорится в сообщении МВД, эти организации якобы поставили структурам Алексея Коротенко стройматериалы и провели для них строительно-монтажные работы. Однако, как считает следствие, на самом деле ничего этого не было, а коммерсант указывал в бухгалтерской отчетности фиктивные данные о выполнении работ и оказании услуг подрядными организациями. В налоговый орган он предоставлял декларации, содержащие недостоверные сведения о финансовой деятельности возглавляемых им организаций. В итоге ущерб от таких махинаций составил более 2,6 млрд руб.

Допросить Алексея Коротенко в рамках начатого расследования не удалось. На Кипр он перебрался еще до возбуждения уголовного дела. Обвинение ему предъявили заочно 25 июля 2024 года, после чего объявили в международный розыск, и Замоскворецкий райсуд Москвы по ходатайству следствия также заочно фигуранта арестовал. Во время избрания меры пресечения адвокат Алексея Коротенко, возражая против ареста, указывал на то, что его доверитель не знал о проводимом в отношении него расследовании, а по двум инкриминированным ему эпизодам вообще истекли сроки давности.

В Генпрокуратуре уточнили, что задержали обвиняемого Коротенко еще в январе прошлого года. После этого надзор отправил на Кипр соответствующий запрос, который в итоге был удовлетворен.

Отметим, что в СССР завод «Рубин» (Багратионовский проезд, 7) был одним из ведущих производителей телевизоров. Однако в 1999 году производство было перенесено в Воронеж. Занимаемые же предприятием в Багратионовском проезде, 7 площади стали сдаваться в аренду, и это стало основным видом деятельности «Рубина». В 2002 году на его площадке был развернут торговый комплекс «Горбушкин двор». С 2011 года владельцем последнего, как и МТЗ «Рубин», числился бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, находящийся сейчас под следствием о создании ОПС. Его членов обвиняют в хищении около 60 млрд руб. Отметим, что членом совета директоров «Югры» был и Алексей Коротенко.

В феврале 2024 года Арбитражный суд Москвы признал «Рубин» банкротом. В декабре того же года аналогичная участь постигла и располагавшееся в соседнем с «Рубином» здании АО «Экстракт-Фили». Его основным видом деятельности также являлись аренда и управление недвижимостью.

Олег Рубникович