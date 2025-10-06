МВД подготовило второй том собрания преступлений банкира Хотина

Как стало известно “Ъ”, следователи МВД России завершили расследование уголовного дела о хищении 60 млрд руб. организованным преступным сообществом (ОПС), которым руководил бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. По версии обвинения, члены ОПС похитили активы подконтрольной Алексею Хотину компании «Русь-Ойл», арестованные, а затем и обращенные в доход государства по иску Генпрокуратуры. В результате аферы около 1,5 млн тонн нефти было продано в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию, а выручка за нее присвоена. Сейчас Алексей Хотин, ранее осужденный на девять лет за многомиллиардную растрату вверенных ему средств «Югры», и его предполагаемые подельники изучают 131 том уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хотин (в центре) на оглашении приговора по делу о хищении средств из банка «Югра» (март 2024 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, срок следствия по громкому уголовному делу Алексея Хотина и членов якобы созданного им ОПС продлен с согласия руководства следственного департамента МВД до 15 декабря 2025 года, а его общий срок составляет уже 22 месяца.

В середине июля следователи выделили из «большого» расследования материалы в отношении экс-банкира и пяти его предполагаемых сообщников по обвинению в создании ОПС и двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

После этого началась процедура ознакомления с материалами дела. Их насчитывается 131 том, а потому чтение фигурантами и их адвокатами может затянуться до конца года. Собственно, очередное продление сроков следствия связано именно с тем, что, по данным МВД, «к настоящему времени обвиняемые и защитники ознакомились с материалами дела лишь частично».

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту совершения многомиллиардной аферы было возбуждено 18 февраля 2024 года. По версии следствия, в ноябре 2022 года злоумышленники, действовавшие в интересах группы компаний «Русь-Ойл», подконтрольной Алексею Хотину, узнали о том, что Генпрокуратура России решила добиться обращения ее активов в доход государства для погашения налоговой задолженности в размере более 169 млрд руб.

Когда в Замоскворецкий райсуд Москвы поступил соответствующий иск, а по нему были приняты обеспечительные меры в виде запрета и ограничения на определенные действия с нефтью, предполагаемая группа начала действовать через ООО «Удачный», которое добывает нефть на Густореченском участке (запасы оцениваются в 55 млн тонн) Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Предполагаемые злоумышленники, считают в МВД, вначале ввели в заблуждение гендиректора ООО Алексея Кочкина относительно своих намерений, а потом, в декабре 2022 года, заключили с ПАО «Транснефть» договор о транспортировке добытой нефти на 2023 год. ПАО обеспечило учет и сдачу массы нефти на НПЗ, находящиеся в России, а также ее поставку в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию.

Всего, по подсчетам следствия, в интересах группы с ноября 2022 по середину января 2024 года в трубопроводы отгрузили 1,527 млн тонн нефти, которая впоследствии была реализована.

Деньги ООО «Удачный» не получило, а добытый и реализованный объем нефти соответствовал его выручке на общую сумму 58,642 млрд руб. Эта сумма и стала ущербом, заявленным в уголовном деле. Последний был нанесен не только в материальной форме, но и в сфере «экономической безопасности государства».

Акции и доли всех участников ООО, включая АО «Нефтяная компания “Дулисьма”», АО «Каюм Нефть», АО «Негуснефть», АО «Иреляхнефть», ЗАО «Нэм Ойл», АО «Новая печорская энергетическая компания», АО СО-ГА-ЗО-ЙЛ, АО «Саратовнефтедобыча», ООО «Удачный» и прочие, 10 мая 2023 года были обращены в доход государства.

В начале марта прошлого года по уголовному делу о хищениях были задержаны пять фигурантов: замгендиректора «Дулисьмы» по финансам Александр Андрианов, замгендиректора ООО «Юкатекс-Югра» Алексей Егоров, исполнительный директор ООО «Юганскнефтегазгеофизика» Андрей Потапов, замдиректора ООО «Юкатекс-Югра» Сергей Серых и заместитель коммерческого директора еще одной структуры Александр Филинков. По некоторым данным, ранее Андрей Потапов и Сергей Серых работали в «Русь-Ойл» исполнительным директором и руководителем департамента капитального строительства соответственно.

Надо отметить, что к моменту их ареста судом по ходатайству следствия Алексей Хотин давно уже находился под стражей. В марте прошлого года Замоскворецкий суд столицы осудил его и еще трех топ-менеджеров банка «Югра» за выдачу в 2014–2017 годах заведомо невозвратных кредитов на 23,6 млрд руб. компаниям «Капстрой», «Восток» и «Мултановское», подконтрольным злоумышленникам.

Полученными миллиардами сообщники, как установил суд, распорядились «по своему усмотрению». А представленное в обеспечение займов имущество и поручительства были выведены из-под залога. Интересно, что более 6 млрд руб., по данным защиты фигурантов, они погасили в ходе следствия, а затем третьи лица перечислили на счет Агентства страхования вкладов недостающие 17 млрд руб. Правда, по требованию юристов агентства их тут же арестовали.

В итоге Алексею Хотину суд назначил наказание в девять лет колонии общего режима, а его сообщникам — от шести до восьми с половиной лет.

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, и экс-банкир уже готовился к этапу к месту отбытия наказания, когда подоспело второе уголовное дело. В рамках этого дела Алексея Хотина формально заново арестовали, чтобы узаконить его пребывание в столичном СИЗО. Защита опять же по формальным основаниям пыталась обжаловать меру пресечения, отмечая, что доводы следствия носят «предположительный характер».

Однако суд посчитал, что экс-банкир обвиняется в преступлениях, «за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что с целью избежать наказания он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу». А находясь в колонии для исполнения приговора и имея право на телефонные звонки, отправку писем и свидания, может координировать свои действия с неустановленными участниками ОПС.

Сергей Сергеев