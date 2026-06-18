«Это не сделка, а перемирие»

Нефть течет, Иран никогда не получит ядерное оружие, мир будет в безопасности — Дональд Трамп защищает свое соглашение с Тегераном. Большинство комментаторов оптимизма президента США не разделяют. Представители демократической партии открыто называют документ капитуляцией. Открытое недовольство выражают в Израиле. Глава Белого дома подписал меморандум 17 июня в Версале во время торжественного ужина по случаю завершения G7. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главные трудности впереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп вновь сумел привести цивилизованный и другой мир не то чтобы в шок, но смог в очередной раз удивить, можно так сказать. Сделку с Ираном, которой еще нет, но есть прелюдия к ней, многие наблюдатели называют капитуляцией Америки и лично ее президента. Иные не верят, что она просуществует долго. Однако президент США пока что неумолим. Он все делает правильно, а те, кто сомневаются, либо враги, либо не понимают ситуацию.

Теперь к сути: главными архитекторами данного соглашения называют наших старых знакомых — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Действуют они, по непроверенным, но похожим на правду данным, в коммуникации с Катаром. Он нынче главный посредник и идейный вдохновитель. План называется «Мир через деньги». Та же схема, что предлагалась и предлагается Украине. Создается инвестиционный фонд восстановления, под его эгидой американские компании заходят в страну и берут под контроль самые ликвидные ее активы. Местные жители и власти должны быть безумно этому рады, поскольку на них в буквальном смысле проливается золотой дождь. Но главное — присутствие Америки есть лучшая гарантия, что война не начнется, а Иран впоследствии станет хорошим, исправится. Соответственно, США и их подрядчики, назовем это так, станут еще богаче — вспоминаем мегапроект город-сад на месте сектора Газа.Отели де-люкс, небоскребы, радостные лица местных жителей — они живут в счастье.

Кстати, как поживает Совет мира по Газе имени Дональда Трампа? Какими достижениями он может похвастаться? В какой стадии находится инициатива Трампа забрать в управление Запорожскую АЭС, редкоземельные металлы, и все остальное ценное, что есть на земле украинской? Где город-сад?

Полный текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал скан меморандума с США с подписью американского президента Дональда Трампа. “Ъ” публикует перевод документа. Читать далее

Как выглядит реальность, напоминать лишний раз нет смысла, ибо и так все ясно. Но тем не менее цены на нефть падают, американский фондовый рынок реагирует бурным ростом. Инвесторы говорят сделке да. Ормузский пролив, вроде как открыт или почти открыт. Хотя это не сделка, а больше перемирие. Но как бы то ни было, промежуточный успех достигнут. К слову, Уиткоффа и Кушнера в очередной, уже сложно сказать какой по счету раз, ждут в Москве.

Дмитрий Дризе