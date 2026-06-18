Путин встретился с премьер-министром Таиланда

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун (в центре), и его супруга Тананон и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун (в центре), и его супруга Тананон и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сотрудничество двух наших стран выстраивается в конструктивном русле, поступательно развивается в различных областях – политической, экономической, гуманитарной»,— заявил президент России. По его словам, значительный потенциал взаимодействия стран есть в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса и инвестиций.

Саммит Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) проходит в Казани с 17 по 19 июня. Во время вчерашнего выступления господин Чанвиракун заявил о готовности Таиланда увеличить турпоток из России, а также расширить сотрудничество стран в области оздоровительного и медицинского туризма.