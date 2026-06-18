Игрушки расскажут историю в пятый раз

19 июня в мировой прокат выходит «История игрушек 5». По данным издания Variety, новая часть франшизы обошлась Pixar в $250 млн. Это самые большие затраты на мультфильм в истории студии. Сюжет новой части развернется вокруг восьмилетней Бонни. Родители дарят ей умный планшет в форме лягушки по имени Лилипад. Девочка мгновенно увлекается гаджетом и забывает о старых игрушках. Между старыми героями и Лилипад разгорается конфликт и борьба за внимание Бонни. В итоге в квартиру возвращается Ковбой Вудди, который покинул друзей в финале четвертой части. Критики встретили новую историю игрушек достаточно тепло. На Rotten Tomatoes у нее 93% свежести. На Metacritic — 74 балла из 100. Хотя эти оценки высокие, для франшизы они не рекордные. У первых двух частей было по 100% одобрения. У третьей — 98%, а у четвертой — 97%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixar Animation Studios Фото: Pixar Animation Studios

Рецензенты хвалят анимацию и игру актеров. Том Хэнкс и Тим Аллен вернулись к своим ролям. Грета Ли озвучила нового персонажа — планшет Лилипад. Поэтому ожидания от мультфильма достаточно высокие, говорит кинообозреватель, автор Telegram-канала «Кинотеатр Шредингера» Кирилл Шиверновский:

«Можно предположить, что это один из трех главных фильмов летнего кинопроката наряду с новым фильмом Кристофера Нолана "Одиссея" и новым "Человеком-пауком". Примечательно, что "История игрушек" выходит практически между новым фильмом Стивена Спилберга "Супергерл", при этом картина вряд ли будет зависеть от своих соседей по прокату. Их даже сложно назвать прямыми конкурентами, поскольку у "Истории игрушек" своя аудитория — как детская, так и взрослая, выросшая вместе с этой франшизой.

Удастся ли Pixar сохранить качество на прежнем уровне? Выходящий в 2026 году мультфильм не выглядит устаревшим и, напротив, затрагивает актуальные темы. Речь идет об искусственном интеллекте, гаджетах, которые сегодня есть практически у каждого ребенка, и зависимости от них. Это очень злободневная тема современного мира. Такой мультфильм может быть интересен и детям, и взрослым. Кроме того, к созданию музыки привлекли Тейлор Свифт, а ее возвращение к кантри — жанру, с которого начиналась ее карьера, способно дополнительно привлечь внимание зрителей и поклонников певицы.

В целом мультфильм уже получает положительные отзывы. Критики высоко оценивают проект, а некоторые индустриальные обозреватели предполагают, что он может показать рекордные стартовые сборы. Не исключено, что следующим фильмом, преодолевшим отметку в миллиард долларов мировых сборов, станет именно этот мультфильм, как это недавно произошло с "Супербратьями Марио-2"».

По прогнозам издания Deadline Hollywood, за первый уикенд картина может собрать $275 млн по всему миру. Из них 140 придется на США, что может стать лучшим дебютом года в штатах. Для сравнения: четвертая часть стартовала с почти $250 млн. Какие будут сборы у мультфильма в России сказать сложно, но интерес к картине явно будет, говорит главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев:

«В России официальный прокат этого мультфильма не планируется. Он будет доступен в рамках предсеансового обслуживания. Точные сроки назвать не берусь, но, по имеющейся информации, копия фильма станет доступна кинотеатрам примерно через четыре дня после официального старта мирового проката. Наши коллеги по индустрии дают различные прогнозы по сборам, но, на мой взгляд, это во многом гадание на кофейной гуще. Точно оценить кассовые результаты такого релиза практически невозможно.

Сейчас летний сезон, время школьных каникул, а заметных анимационных премьер, в том числе отечественных, не так много. При этом «История игрушек» — чрезвычайно узнаваемый бренд, на котором выросли целые поколения зрителей. Поэтому спрос, безусловно, будет. Не думаю, что речь пойдет об ажиотаже, поскольку это не официальный прокат и релиз не получит масштабной маркетинговой поддержки и широкого анонсирования. Тем не менее семейная аудитория с детьми, которая будет посещать кинотеатры, наверняка проявит интерес к этому релизу. Если мультфильм понравится зрителям, существенную роль может сыграть сарафанное радио, которое способно поддержать интерес к показам».

Чтобы окупить бюджет, мультфильму нужно заработать минимум $625 млн. Эту планку, по расчетам аналитиков, картина возьмет уже во второй уикенд.

Астон О'Салливан