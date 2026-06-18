Актрису Татьяну Плетневу похоронили в Москве на Ново-Богородском кладбище, передает ТАСС со ссылкой на семью артистки. Церемония прощания состоялась в морге ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Плетнева

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Татьяна Плетнева

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Актриса родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. Она сыграла более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди них — «Папины дочки», «Ералаш», «Деффчонки», «Склифосовский», «Однажды в Ростове», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Жуки», «Кухня», «Интерны». За последние несколько лет снималась в проектах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка».