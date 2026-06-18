Игроку сборной Кот-д'Ивуара отказали во въезде в Канаду для участия в матче ЧМ

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара по футболу Элье Ваи не получил разрешение на въезд в Канаду, где национальная команда проведет второй матч группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Кот-д'Ивуара (FIF).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элье Ваи

Фото: Kyle Ross / File Photo / Reuters Элье Ваи

Фото: Kyle Ross / File Photo / Reuters

Ранее The Athletic сообщил, что за две недели до начала турнира футболиста арестовали во Франции по подозрению в «организованном мошенничестве, коррупции в спорте, обращении с доходами, полученными незаконным путем, и отмывании денег». По данным источника, поводом для начала расследования стали сообщения о подозрительных ставках на получение Ваи желтой карточки в матче «Ницца»—«Мец». В той игре он получил предупреждение на 35-й минуте. Ивуариец был освобожден после допроса. Расследование продолжается.

В FIF заявили, что федерация «официально не была уведомлена ни о какой судебной или административной процедуре, касающейся Ваи». Отмечается, что форвард останется в США «в ожидании возвращения команды».

20 июня ивуарийцы сыграют с командой Германии на стадионе BMO Field в Торонто. В матче первого тура, который состоялся в Филадельфии, сборная Кот-д'Ивуара обыграла эквадорцев — 1:0. Ваи вышел в стартовом составе. В последнем матче группового этапа ивуарийцы сыграют с командой Кюрасао. Встреча пройдет 25 июня в Филадельфии.

Элье Ваи 23 года. На молодежном уровне он выступал за сборную Франции, в 2026 году дебютировал за основную команду Кот-д'Ивуара. Права на нападающего принадлежат немецкому «Айнтрахту». Во второй половине прошлого сезона футболист на правах аренды играл за «Ниццу».

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Таисия Орлова