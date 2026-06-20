От сумы и от войны
Сколько людей покидают свои дома и куда они направляются
20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Каждый 70-й человек в мире, или 1,4% населения Земли, были вынуждены бежать от вооруженных конфликтов и других опасностей, сообщило накануне памятной даты Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Что еще о них известно — в материале «Ъ».
В мире насчитывается 41,6 млн беженцев, в том числе 5,4 млн покинули свои страны в 2025 году, сообщает ООН. 9 млн человек ждут решения по своим запросам о предоставлении убежища. Еще 68,7 млн — внутренне перемещенные лица, то есть люди, вынужденные покинуть свои дома, но оставшиеся в родной стране.
По данным на конец 2025-го, семь из десяти беженцев происходят из шести стран — Афганистана, Судана, Южного Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы. Обострение ситуации на Ближнем Востоке должно отразиться в статистике текущего года: по предварительным данным, около 3,6 млн человек временно оставили свои дома в Иране после авиаударов Израиля и США в конце февраля 2026-го, около 1 млн — в Ливане после начала израильской операции в марте.
Две трети уехавших (65%) остаются в соседних странах. Как правило, это государства со средним и низким уровнем дохода — на них приходится большая часть нагрузки по приему и размещению лишившихся крова соседей. В частности, Колумбия и другие страны Латинской Америки приняли несколько миллионов человек, покинувших Венесуэлу на фоне социальных и экономических проблем.
Среди благополучных стран Запада лидером по приему беженцев является Германия.
Колумбия (2,8 млн) и Перу (1,1 млн) не включена в топ-10, т.к. венесуэльские беженцы учитываются в статистике по другой категории: другие лица, нуждающиеся в международной защите.
Кризисы, вызвавшие внутреннее перемещение лиц, зафиксированы ООН в 40 странах мира. Судан, где конфликт между повстанцами и регулярной армией продолжается с апреля 2023 года, остается лидером по числу внутренне перемещенных лиц, их уже более 9,1 млн человек.
Статистика УВКБ ООН свидетельствует, что число беженцев в 2025 году снизилось на 3%, внутренне перемещенных лиц — на 7%. Всего 14,7 млн человек смогли вернуться в свои дома — в два раза больше, чем годом ранее. Более того, это второй по величине показатель за всю историю наблюдений, ведущихся с 1965 года. Более 90% всех случаев возвращения пришлось на шесть стран. В одной только Сирии после падения режима Башара Асада в декабре 2024-го вернулись к себе домой около 3,3 млн, из них 1,3 млн — приехали из других стран.
Эксперты отмечают позитивную тенденцию, однако предупреждают, что подобные возвращения — иногда вынужденный шаг, обусловленный ужесточением миграционной политики принимающих стран или закрытием временных поселений. Так, многие афганцы были вынуждены вернуться из соседних Ирана и Пакистана, получив предписания покинуть эти страны. Нередко люди возвращаются в небезопасную обстановку и неблагоприятные для проживания условия. Ухудшение ситуации может спровоцировать новые волны беженцев.
Ужесточают условия принятия беженцев и европейские страны, извлекшие уроки из острого кризиса с наплывом мигрантов в середине 2010-х. В качестве образца для подражания многие правые европейские политики берут Данию, официально провозгласившую цель сведения количества беженцев в стране «к нулю». А буквально на днях начал действовать первый общеевропейский пакт о миграции и убежище. Теперь получить убежище во всех странах ЕС станет еще труднее, а уезжать в случае неудачной попытки придется быстрее.
Усилия европейцев, связанные в первую очередь с пресечением незаконной миграции, уже дают свои плоды. По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), число незаконных пересечений внешней границы Евросоюза в 2025-м снизилось год к году на 26%, до 178 тыс., это минимальный показатель с 2021 года. Основные пути мигрантов в Европу пролегают через Средиземное море, главной отправной точкой на Африканском континенте выступает Ливия, а больше всего граждан по этому маршруту в 2025 году прибыло из Бангладеш, Египта и Афганистана.
Однако эксперты отмечают, что эти цифры нельзя назвать точными и подходящими для оценки ситуации с беженцами. С одной стороны, количество незаконных мигрантов может быть завышено — одно и то же лицо иногда пересекает границу несколько раз, попадая в статистику многократно. С другой стороны, многие прибывают в страну на законных основаниях, но потом утрачивают свой легальных статус, например в случае отклонения запроса о предоставлении убежища.
О том, насколько непростой ситуация с беженцами может быть для принимающей стороны, свидетельствуют и другие данные Евростата. По всем странам Евросоюза в среднем лишь каждое четвертое решение о депортации реально завершается высылкой. Во Франции, где выносится больше всего подобных решений (129 тыс. в 2024 году), выполняется лишь каждое десятое. Препятствия чаще всего имеют какие-то юридические, административные или дипломатические основания.
Даны топ-10 стран ЕС по количеству вынесенных решений о депортации