Германия и Польша держат оборону несколько порознь

Министры обороны Польши и ФРГ Владислав Косиняк-Камыш и Борис Писториус подписали 17 июня в Варшаве соглашение о военном сотрудничестве — правда, без взаимных гарантий безопасности. Поднять соглашение на уровень выше и вписать в него решающий для такого рода документов пункт помешали сохраняющиеся разногласия между Варшавой и Берлином. В их числе — требование поляков о репарациях порядка $1,3 трлн за разрушения во время Второй мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Германии Борис Писториус (слева) и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Kacper Pempel / Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус (слева) и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Мы оба знаем, что безопасность и эффективное сдерживание на восточном фланге (НАТО.— “Ъ”) немыслимы без тесного германо-польского сотрудничества»,— объявил на совместной пресс-конференции вечером среды глава германского оборонного ведомства Борис Писториус. Министры не стали называть конкретные страны, но контекст был и так ясен: среди стран НАТО только Польша граничит и с Украиной, и с Россией.

Новое соглашение заменяет документ, подписанный 15 годами ранее.

В новой редакции Берлин и Варшава уточнили условия сотрудничества по целому ряду направлений: проведение совместных учений, взаимодействие в регионе Балтийского моря, кибербезопасность и выстраивание инфраструктуры.

Например, германские инженерные подразделения примут участие в польском проекте укрепления восточной границы «Восточный щит». Еще господин Писториус сделал польскому коллеге предложение присоединиться к разработке немецкого проекта модернизированных крылатых ракет Taurus NEO.

«Германия и Польша являются логистическими узлами НАТО. В случае необходимости обороны сотни тысяч солдат союзников будут перебрасываться через наши страны на восток — как в Польшу, так и в страны Балтии»,— разъяснил значение соглашения глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, который в тот же день посетил Варшаву для встречи со своим польским коллегой.

С прошлого года аналогичные соглашения Варшава уже подписала с Францией и Великобританией. Выстраивание собственного контура безопасности многие страны в ЕС считают необходимым в связи с напряженностью в отношениях с главным партнером по НАТО — США. Польская Gazeta Wyborcza уже окрестила эти усилия созданием «НАТО внутри НАТО».

Напомним, в начале своего второго срока президент Дональд Трамп объявил о планах по сокращению военного присутствия США в Европе.

Военные аналитики не раз подчеркивали, что речь идет о возвращении американских войск в Европе к численности до февраля 2022 года. Тогда она составляла около 75–80 тыс. военнослужащих, но при Джо Байдене выросла до 100–105 тыс. А в мае этого года СМИ сообщили об отмене — или, как стали заверять в Вашингтоне, задержке — переброски бронетанковой бригады численностью в 4 тыс. военнослужащих (см. “Ъ” от 20 мая).

Вместе с тем, несмотря на кажущееся единодушие, минобороны ФРГ и Польши не смогли ни поднять договор до уровня межправсоглашения, ни прийти к единому мнению по принципиальному вопросу: включать ли в соглашение пункт о гарантиях безопасности, как это предусматривает, например, Североатлантический договор. С Францией и с Великобританией Польша такую оговорку сделала, а с ФРГ — отказалась, хотя Берлин был готов. В итоге стороны договорились остаться в рамках «текущих гарантий безопасности», то есть предусмотренных основополагающими документами НАТО и ЕС.

Некоторые польские СМИ напоминают в связи с этим о сохраняющихся разногласиях между соседями по ряду вопросов, затрагивающих политику безопасности. Так, Варшава продолжает требовать от ФРГ репараций за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. Размер этого ущерба в Польше оценивают в $1,3 трлн. А Германия отказывается признать польско-немецкую границу полностью безопасной и сохраняет временный пограничный контроль, что возмущает многих польских граждан и бизнесменов.

Галина Дудина