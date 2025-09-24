Совфед назначил Краснова на должность председателя Верховного суда

Совет федерации назначил Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России. Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания верхней палаты парламента.

С января 2020-го господин Краснов занимал должность генпрокурора. Вместо него на этот пост рекомендован полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Игорь Краснов был единственным претендентом на должность главы Верховного суда. Пост оставался вакантным после смерти предыдущего председателя ВС Ирины Подносовой в июле.

